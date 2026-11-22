campo largo delle tasse

La segretaria dem al summit “contro l’oligarchia” promosso dall’economista Gabriel Zucman

Elly Schlein vola a Parigi e studia la patrimoniale. Obiettivo tassare i patrimoni e tracciare la via del campo largo tra tassa Zucman, salario minimo e lotta alla ricchezza. Il soggiorno parigino della segretaria del Partito Democratico si è tenuto tra le mura del Théâtre de la Concorde durante il primo summit di Parigi “contro l’oligarchia” promosso dall’economista francese Gabriel Zucman.

Come ricostruito da Il Corriere della Sera, l’intervento di Schlein arriva alla fine di una giornata in cui i partecipanti hanno disquisito di tassazione degli ultra-ricchi, intelligenza artificiale e governance dei media. I partecipanti hanno spesso invocato la necessità di coordinare la lotta contro le diseguaglianze al di là delle frontiere, in una dimensione sovranazionale.

Una comune in salsa revanscista quella di Schlein e co che in nuove tasse vedono la soluzione a ogni cosa. L’intervento di Schlein si è spinto a un collegamento audace tra la rivoluzione francese e la lotta alle diseguaglianze: “Cari amici, le 12 persone più ricche del mondo possiedono più ricchezza di metà della popolazione del Pianeta, ovvero quattro miliardi di persone – ha esordito – In questa città, più di duecento anni fa, la gente si è unita per affermare che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il re. Quindi da qui dobbiamo dire forte e chiaro: non permetteremo ai miliardari di sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco. Non permetteremo loro di comprare le nostre democrazie”.

Leader del Partito Democratico che ha parlato ai media italiani e ha tracciato quella che potrebbe essere la via del campo largo. “Noi appoggiamo la proposta di Gabriel Zucman e la stiamo portando al tavolo della discussione con i nostri alleati progressisti – ha dichiarato – non so quante persone conoscete che possiedono più di 100 milioni di euro, ma si tratta di fare pagare loro almeno il 2% l’anno di tasse”.

Alleati progressisti con cui Schlein starebbe lavorando su tanti temi, primo fra tutti quelle di nuove tasse. Ma, parola di Schlein, starebbero lavorando bene sul “programma comune, che comprenda proposte come il salario minimo, il congedo paritario, e anche la tassa Zucman. C’è tanta attesa anche all’estero, e lo abbiamo visto oggi qui a Parigi, per quello che riusciremo a fare in Italia per la giustizia sociale”. Sempre che, con la promessa delle bastonate fiscali, i ricchi non spostino altrove i capitali...