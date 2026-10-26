Ucraina, l’annuncio di Tajani: “Pronto nuovo pacchetto di aiuti a Kiev”

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“La mia posizione è nota, siamo dalla parte dell’Ucraina e continueremo ad aiutarla finché sarà necessario”. L’ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della visita alla caserma Montebello a Milano, in merito alle parole di Matteo Salvini sullo stop dell’invio di armi e soldi all’Ucraina.

“E’ pronto già il prossimo pacchetto di tipo militare che invieremo quanto prima a Kiev. Detto questo, ci auguriamo che possa realizzarsi quanto prima l’incontro tra Zelensky e Putin, magari con una presenza americana ed europea affinché si possa raggiungere la pace. Il nostro obiettivo è la pace, ma deve essere una pace giusta, non può essere la sconfitta dell’Ucraina la pace”, ha concluso.