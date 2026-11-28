L’adeguamento degli stipendi per i magistrati è un tema che continua a tenere banco in un braccio di ferro serrato fra toghe e governo. Tutto è iniziato lo scorso ottobre, dopo la decisione della premier Meloni di non voler firmare il Dpcm relativo alle retribuzioni dei giudici, in attuazione di sentenze emesse dal Consiglio di Stato. Il provvedimento serve a sbloccare arretrati per ogni toga, calcolati in 100mila € ciascuno, e ad aumentare gli stipendi di 20mila € per gli anni successivi.

Una cifra esorbitante, pari a un miliardo di euro in totale, la cui richiesta arriva in un momento in cui il paese cerca di far quadrare i conti della manovra di bilancio da approvare e soprattutto tenta di far fronte a una crisi economica generalizzata dovuta dal contesto internazionale.

Di qui la decisione della presidente del Consiglio, che si era detta fiduciosa di trovare una comprensione da parte degli organi di rappresentanza della categoria. “Se le associazioni rappresentative vorranno cercare insieme una soluzione - aveva detto - sono come sempre pronta ad ascoltarle, anche perché sono convinta che la gran parte dei magistrati comprenda la situazione e le priorità di questo momento”.

Lo stesso concetto lo ha ribadito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al congresso dell’Anm a Napoli. “Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata - ha detto - Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza”. Per il Guardasigilli “visto il momento di grande sacrificio” il pagamento andrebbe “differito o rateizzato”. E punta tutto sul buon senso: “Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità“.

L’adeguamento salariale ha quindi base legale ed è dovuto dal fatto che gli stipendi dei giudici non vengono decisi mediante contrattazione, ma adattati per legge ogni tre anni prendendo come riferimento gli aumenti degli altri dipendenti pubblici. Il nodo da sciogliere è solo di tipo pratico: in un momento di difficoltà, si chiede solo uno sforzo per utilizzare quel miliardo di euro a sostegno di chi è in difficoltà e che non gode della stessa situazione finanziaria delle toghe che, anche senza adeguamenti, resta comunque stabile e sostanziosa.