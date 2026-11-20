Il venerdì nero

Ennesimo venerdì nero. Stamane la mobilitazione generale proclamata dalla Cgil porterà lavoratori e sindacalisti nelle piazze di tutta Italia. Circa cento le iniziative annunciate dal sindacato guidato da Landini, alle quali si aggiungeranno oltre quaranta manifestazioni organizzate dai Cobas e numerosi cortei studenteschi. Il principale appuntamento sarà quello di Roma. Il corteo partirà, alle 9.30, da piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere via dei Fori Imperiali.

Sul fronte dei servizi, lo sciopero interesserà diversi comparti pubblici e privati. Per autobus, tram e metropolitane sono previste interruzioni nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite nelle singole città. Non aderirà alla protesta il trasporto pubblico milanese di Atm. Esclusi anche i servizi di Anm a Napoli, Atvo a Venezia e Amtab a Bari. Nessuno stop previsto anche per aerei e treni. Attenzione però alla serata: dalle 21 scatterà una seconda agitazione ferroviaria, proclamata da Cub Trasporti e Sgb, che proseguirà fino alle 20 di domani. I taxi, invece, saranno fermi per 24 ore, nel rispetto dei servizi minimi. Anche nei porti e nei collegamenti marittimi con le isole previste possibili ripercussioni, con ritardi fino a 24 ore per alcune partenze.

A far discutere, intanto, è l’ultimo post social di Ilaria Salis. «Bella raga». Con questa frase, da liceo in autogestione, l’eurodeputata lancia la mobilitazione per lo sciopero. L’atteggiamento è quello solito da compagna, con le dita messe a simbolo di vittoria, più che da rappresentante delle istituzioni. Tra slogan già sentiti e l’invito a non dare retta a chi metterebbe - secondo lei - in dubbio l’utilità delle piazze, emerge una retorica da collettivo studentesco. «La storia ce lo insegna, i diritti si conquistano lottando insieme», conclude nel video diffuso via web. Più che una visione politica concreta, sembra il copione di una studentessa alle prese coi cartelloni della protesta, mentre i problemi reali di lavoratori e famiglie chiedono ben altro che il gergo da cortile.

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