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Intenzioni di voto per i partiti e coalizioni: tutti i numeri

La Supermedia Youtrend/Agi fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile, con Fratelli d’Italia saldamente in testa e il centrodestra che conserva le proprie posizioni mente il campo largo perde terreno. Tra i dati più significativi della rilevazione di oggi c’è soprattutto la nuova flessione di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, che perde altri quattro decimi e scende al 6,5%.

I partiti: chi sale e chi scende

Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano con il 27,8%, in lieve calo dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Alle sue spalle il Partito democratico sale al 20,5%, guadagnando tre decimi. Il Movimento 5 Stelle, invece, arretra dello 0,3% e si attesta al 12,8%. Un dato che ridimensiona la crescita registrata nelle scorse settimane.

Nel centrodestra Forza Italia guadagna un decimo e raggiunge il 7,1%, mentre la Lega perde un decimo e si colloca al 5,6%. In questo quadro spicca proprio il dato di Futuro Nazionale: il partito di Vannacci lascia sul terreno lo 0,4% e scende al 6,5%. Una flessione che lo porta a perdere ulteriore slancio dopo l’exploit delle precedenti rilevazioni. In calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,2% (-0,1%). Tra le altre forze politiche, Azione resta stabile al 3,2%, Italia Viva sale al 2,4% (+0,1%), mentre +Europa perde tre decimi e scende all’1,2%. Noi Moderati rimane all’1%.

Le coalizioni

Guardando ai blocchi, il campo largo si attesta al 44,7%, in calo di tre decimi. Il centrodestra resta invece stabile al 42,5%, con una distanza tra le due coalizioni di 2,2 punti percentuali. Di Fn abbiamo detto, le forze di centro fuori delle coalizioni restano al 3,2%.