chi sale e chi scende

Sondaggio, il centrodestra supera il campo largo. E Vannacci...

La tendenza nella rilevazione di Lab21 realizzata prima delle violenze di piazza

di Valerio Castro
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Segnali, tendenze, numeri. Negli ultimi sondaggi politici come questo di Lab21 il centrodestra avanza e super di misura il campo largo che retrocede. Piccoli scostamenti, che tuttavia sono stati registrati prima delle violenze di piazza da parte di antagonisti, ProPal e maranza vari. In base alla rilevazione la coalizione di governo è al 43,2% (+0,1), mentre il campo largo si ferma al 43,0% (-0,1).

Le intenzioni di voto - Partiti

Fratelli d’Italia è stabile al 28,2% e si conferma primo partito, seguito dal Partito Democratico al 20,0%, anch’esso stabile, con un distacco di 8,2 punti. Il Movimento 5 Stelle sale al 13,6% (+0,2).

Nel sondaggio realizzato per Affaritaliani cala Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che cede un decimo e si porta all’8,1%. Perde un decimo anche Forza Italia, al 6,9%, mentre la Lega guadagna un decimo e sale al 5,6%. Alleanza Verdi-Sinistra scende al 5,5% (-0,1).

Tra le forze minori, Azione cresce al 3,0% (+0,1), Italia Viva scende al 2,8% (-0,1), Sud chiama Nord resta stabile all’1,6%, +Europa cala all’1,1% (-0,1) e Noi Moderati sale allo 0,9% (+0,1). Gli altri partiti sono stabili al 2,7%.

Nel complesso, rispetto all’ultima rilevazione crescono M5S, Lega, Noi Moderati e Azione, mentre calano Forza Italia, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, +Europa e Futuro Nazionale.

La corsa alla leadership del campo largo

Nello stesso sondaggio è stato chiesto chi dovrebbe guidare il cosiddetto “campo largo”. Giuseppe Conte è in forte vantaggio con il 41,8%, davanti a Elly Schlein al 27,2%: 14,6 punti di distacco.

Seguono Alessandro Onorato con il 12,8% e Matteo Renzi con l’11,1%. Più indietro Angelo Bonelli, al 4,2%, e Nicola Fratoianni, al 2,9%.

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