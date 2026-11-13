Politica

Sondaggio Ghisleri, che botta per Schlein. Centrodestra avanti e Vannacci in rosso

Terremoto campo largo, il dato che fa sorridere Conte. FdI in crescita

di Valerio Castro
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Doccia fredda per Elly Schlein e il Pd, mentre Giuseppe Conte può sorridere nella bagarre del campo largo. L’ultimo sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta fotografa un quadro in cui Fratelli d’Italia rafforza la propria leadership e il centrodestra resta avanti e il Movimento 5 Stelle guadagna terreno. Ma soprattutto, nelle simulazioni sulle candidature a Palazzo Chigi, il centrosinistra perde terreno con Schlein rispetto all’ipotesi di una leadership affidata a Conte. Un segnale tutt’altro che incoraggiante per la segretaria dem.

I partiti

FdI si conferma il primo partito con il 28,2% dei consensi, in crescita dello 0,6% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 26 ottobre. Segue il Pd al 20,4%, in calo dello 0,4%. Il M5S, invece, si attesta all’11,6%, in crescita dell’1,2%. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’Istituto Only Numbers (Ghisleri) per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani.

Al quarto posto tra i partiti c’è Forza Italia che, con il 7,6% (+0,1%), è davanti a Futuro Nazionale di Vannacci, al 6,5%, che cede lo 0,3% (-0,3%). Alleanza Verdi Sinistra è al 6% e perde mezzo punto (-0,5%), così come la Lega, anch’essa al 6% (-0,5%).

Seguono Azione-Il Centro al 3,3% (-0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,2% (stabile), Schierarsi (Di Battista) al 2,2% (prima rilevazione), +Europa all’1,1% (-0,2%), Progetto Civico (Onorato) all’1,1% (+0,3%), Noi Moderati all’1,1% (+0,2%), Sud chiama Nord (Cateno De Luca) stabile allo 0,8% e, infine, Più Uno (Ruffini-Gabrielli) stabile allo 0,5%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente l’1,4% (-2,6%).

Gli astenuti e gli indecisi si attestano al 41% (-7,5% rispetto all’ultima rilevazione). In generale, il centrodestra, senza Futuro Nazionale (Vannacci), si attesta al 43,7%, in crescita dello 0,4%, mentre il campo largo (comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 42,9%, in aumento dello 0,4%.

Le coalizioni

In particolare, nell’ipotesi in cui fosse Conte il candidato premier per il centrosinistra, la coalizione otterrebbe il 41% dei consensi, mentre il centrodestra, con Meloni, sarebbe al 42,7%. Nell’eventualità, invece, in cui fosse Elly Schlein la candidata a Palazzo Chigi per il campo largo, questo otterrebbe il 40,2% dei consensi, contro il 43,8% del centrodestra con Meloni.

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