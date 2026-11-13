Caos campo largo. M5s: “Reddito nel programma” ma dal Pd è gelo

Patuanelli “brucia” il tavolo di coalizione. Montaruli, FdI: “Si ostinano a riproporre la solita minestra riscaldata”

Stefano Patuanelli va dritto e in qualche misura brucia i tempi. “Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione”, ha detto oggi l’esponente M5S. A sondare le altre forze del centrosinistra, però, le cose non stanno del tutto così. Che sia necessaria una misura universalistica di contrasto alla povertà è un tema condiviso. Sono arrivate aperture anche da Italia Viva. L’idea è quella di una misura che raccolga l’eredità del vecchio reddito e corregga quello che non ha funzionato. Ma il discorso è ancora tutto da affrontare. Lo si inizierà a fare da domani, quando alle 9 è fissata la call del tavolo “Lavoro, salari, professioni e pensioni”. Ieri c’è stata una prima riunione, si bissa domani e sono già convocati altri due appuntamenti, uno domenica e uno lunedì mattina.

Il Reddito M5s? Tutto da decidere...

A quanto viene riferito, nella riunione di ieri il punto del reddito non è stato affrontato. “Non ci siamo ancora arrivati”. Innanzitutto per “il metodo che ci siamo dati. Si parte sempre da quello che c’è già, ovvero le proposte che abbiamo già presentato insieme in questi anni. Sul lavoro ci sono salario minimo e riduzione dell’orario, per dire”, spiega uno degli sherpa. Ma sul merito l’intenzione è quella di arrivare a una proposta sul tema. “Il reddito di cittadinanza? È il minimo in un Paese civile”, dice Alessandro Onorato di Progetto Civico. “Lo strumento va migliorato, ma in Italia c’è un odio sociale verso i poveri. Bisogna ribaltare il paradigma: si combatte la povertà, non i poveri”. Sarà su quel “miglioramento” che si confronteranno le opposizioni.

La solita minestra

Intanto arrivano critiche dal centrodestra e non solo. “Nel programma del campo largo ci sarà di nuovo il reddito di cittadinanza. L’ha annunciato Stefano Patuanelli, a riprova di una sinistra che persevera in errori già commessi”, si legge in una nota del vicecapogruppo di FdI alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. “Si ostinano a riproporre la solita minestra riscaldata già propinata agli italiani e spacciata per una misura di giustizia sociale, quando la verità è che ha aperto una voragine da quasi due miliardi di euro finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto - continua l’esponente di Fratelli d’Italia -. Una voragine che i cittadini stanno ancora pagando. A questo modello fallimentare contrapponiamo la concretezza delle nostre misure fiscali di crescita e sviluppo, incentrate sul taglio delle tasse, sul lavoro e sul merito, su cui punta la manovra di questo governo”.

Bonus e assistenzialismo

Twitta Carlo Calenda: “Eccoli qui. Ricominciano con bonus e assistenzialismo. Del resto hanno già distrutto le finanze pubbliche l’ultima volta che hanno governato l’Italia. Il campo largo e i 5S sono la stessa cosa, chiunque vinca le primarie. L’agenda la fa Conte. Fine”. E pure il libdem Luigi Marattin: “A Stefano Patuanelli dico che ciò che propone di inserire nel programma del centrosinistra si chiama Naspi, non reddito di cittadinanza, ed esiste da oltre 10 anni”. E così possono “dire ‘ho mantenuto la promessa’, semplicemente cambiando nome a un istituto che già esiste. Praticamente, dei pubblicitari prestati alla politica”.