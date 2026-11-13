Calenda scarica D’Amato: “Via da Azione”. Sì al dialogo con Gualtieri, ma veto su Bettini

“D’Amato ancora in Azione? No”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando del segretario romano del partito, Alessio D’Amato, nel corso di una intervista su Skytg24.

“Sono abbastanza favorevole a sostenere Gualtieri, abbiamo iniziato un dialogo e stiamo ragionando sul programma”, ha spiegato il leader di Azione, aggiungendo che il sindaco di Roma “ha inserito nel suo programma e sta facendo cose che non erano nel suo programma, erano nel nostro”.

Calenda ha riferito di aver già comunicato a D’Amato la propria posizione. “Quello che non funziona è quando la gente si fai fatti suoi”, ha affermato, ribadendo che il partito non intende avere a che fare con Goffredo Bettini: “Se per arrivare a fare l’assessore bisogna dire che Bettini è buono, bravo e intelligente, mi dispiace ma Azione non ha il posto dove farlo”.