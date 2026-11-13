Manovra, il governo apre a modifiche. Si cambia sulla scuola, Meloni: “Ma non erano tagli”

legge di bilancio

Via il provvedimento sulla scuola, caccia ad ulteriori risorse sulla sanità. Dopo quasi dieci ore di confronto sulla manovra con le parti sociali dal governo arrivano due nuovi elementi per la legge di bilancio: far saltare le misure sull’assunzione del personale scolastico e cercare di aumentare le risorse disponibili per la sanità. L’apertura del governo alle modifiche alla legge di bilancio, però, è cauta: ‘’Gli assi portanti non si toccano’’, aveva detto, del resto, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nell’audizione di giovedì, ribadendo la necessità di rimanere in un perimetro di sostenibilità dei conti. Motivo per cui Palazzo Chigi procede con i piedi di piombo sui dossier più spinosi della finanziaria, ossia la rivalutazione delle pensioni e la norma spalma crediti del superbonus.

Tre giri di confronto - prima con le associazioni datoriali, divise in due tranche, poi con undici sigle sindacali - che impegna una fitta schiera di ministri, guidata dal sottosegretario Alfredo Mantovano; oltre al titolare del Mef, al tavolo siedono infatti la ministra del Lavoro, Marina Calderone, i ministri delle Imprese Adolfo Urso, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dell’Istruzione Giuseppe Valditara, della Salute Orazio Schillaci, del Turismo Gianmarco Mazzi, per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, insieme al sottosegretario per le Politiche per il Sud, Luigi Sbarra.

L’annuncio sul dietrofront sulla scuola arriva al termine della giornata di confronto a Palazzo Chigi con le parti sociali e viene ribadito direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso sui social: “Il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola”, ha detto Meloni, che ha voluto precisare: “Non si trattava di tagli. La misura prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte”.

La retromarcia disinnesca la tensione esplosa subito dopo l’approvazione della manovra in Consiglio dei ministri. E infatti, ora è il ministro Valditara ad annunciare un giudizio molto positivo del cambio di rotta sugli organici nella scuola.

Il ritiro della misura viene accolto come un primo risultato positivo da Cisl e Uil, che però spingono per riaprire anche il capitolo pensioni. Decisamente più duro il giudizio della Cgil: secondo il segretario confederale Christian Ferrari, l’incontro a Palazzo Chigi è stato “cortese ma politicamente inutile”, confermando l’impianto di una manovra accusata di puntare al binomio austerità e riarmo.

“Durante l’incontro che ha avuto oggi con i sindacati, il governo ha confermato che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli: nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore ATA sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui suoi canali social. “La misura prevista in manovra - prosegue - cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte. Perché? Perché la scuola negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite. In ogni caso, noi abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione a un’istituzione che consideriamo fondamentale e ai ragazzi che la vivono, perché la scuola è molto più di una voce di bilancio”.

Meloni ricorda che “in quattro anni abbiamo aumentato le risorse per questo settore del 13,1% rispetto al 2022, abbiamo rinnovato per ben tre volte i contratti in una sola legislatura: 419 euro al mese in più per i docenti, 304 in più per il personale ATA più gli arretrati. Non accadeva da moltissimo tempo. abbiamo assunto circa 206mila persone tra docenti e personale ATA, ne assumere altre 40mila il prossimo anno: per capirci, in questa legislatura i docenti assunti saranno circa 20mila in più di quelli che erano stati assunti nella scorsa legislatura. E ci siamo occupati degli idonei che erano stati abbandonati al loro destino. E poi l’edilizia scolastica, sulla quale sono stati investiti da questo governo 14 miliardi di euro: negli 11 anni che vanno da Conte a Monti passando per Renzi, Letta, Gentiloni, Draghi, in tutto ne erano stati stanziati sei, cioè meno della metà”.

Meloni annuncia poi che “nella legge di bilancio che il Parlamento sta esaminando c’è una nuova misura: abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse che abbiamo per dotare le scuole italiane di condizionatori e pompe di calore: i bandi si faranno nel 2027, le risorse saranno erogate a partire dal 2028 perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d’inverno o a 35 gradi a giugno. Si può discutere di tutto, ma chi racconta che questo governo taglia alla scuola, dice una cosa che i numeri smentiscono uno per uno. Noi crediamo nel ruolo della scuola perché crediamo nei nostri ragazzi”, conclude.