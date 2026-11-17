Scuola

Il ministro risponde alla segretaria del Pd che lo aveva accusato di usare la polemica come arma di distrazione di massa

Elly Schlein attacca sulla scuola, Giuseppe Valditara non arretra di un passo e le restituisce la sfida con una nota in cui i fatti, a suo dire, parlano più degli slogan. Il ministro dell’Istruzione e del Merito sceglie di ripartire da dove tutto era cominciato: dalla scuola di Torino occupata, con alcuni lavoratori rimasti feriti, un episodio su cui la segretaria del Pd, evidenzia il ministro, una parola di condanna non l’ha pronunciata.

Ieri, arrivando alla Casa internazionale delle Donne, la leader dem ha accusato Valditara di usare la polemica come arma di distrazione di massa per coprire lo smantellamento della scuola pubblica. Ha puntato il dito sulla manovra, «che lui stesso ha disconosciuto», e sui «7.000 tra insegnanti e personale tecnico-amministrativo in meno» che si sommerebbero ai tagli degli ultimi due anni. Poi l’ironia sui sette decreti sicurezza, dal Caivano in poi («se avesse funzionato il primo, magari non ne avrebbero fatto altri sei con lo stesso titolo»), e la tesi di una «criminalizzazione» dei giovani, stretti tra «il carcere o la precarietà». Quanto alla retromarcia annunciata dal governo dopo le proteste del mondo scolastico, per Schlein vale il «aspettiamo i fatti dopo le parole».

I fatti, appunto. È su questo terreno che il ministro porta la contesa, e lo fa con la formalità tagliente di chi ha le carte in mano. «Gentile Onorevole Schlein, vedo che Lei non ha voluto condannare chi ha occupato la scuola di Torino ferendo alcuni lavoratori. Ne prendo atto. Sfida invece me e tutto il Governo sulla precarietà. Le comunico intanto che con questo esecutivo in quattro anni sono stati creati 1,3 milioni di posti di lavoro, in gran parte a tempo indeterminato, l’occupazione è cresciuta di quasi il 3% e la disoccupazione è diminuita di circa il 2%. Il tasso di occupazione femminile ha raggiunto la cifra record del 54%. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo assunto 206.000 fra docenti e personale Ata e assumeremo altri 40.000 insegnanti nel 2027, insomma più di quanti assunti da voi quando eravate al governo. Le comunico inoltre che Education at a Glance 2026 (rapporto OCSE) ha collocato l’Italia tra i Paesi che hanno registrato la diminuzione più marcata dei giovani tra 18 e 24 anni che non studiano, non lavorano e non partecipano alla formazione. Rispetto al 2015 (quando governavate voi) il calo è di almeno dieci punti percentuali, contro una riduzione media OCSE di due punti. Le aggiungo infine che il tasso di abbandoni scolastici è crollato al 7,3% (stima Invalsi) nel 2026, era all’11,5% nel 2022 (quando governavate voi la scuola italiana). Uno strumento importante per combattere il precariato è certamente una istruzione tecnica e professionale di qualità: se non ho compreso male, Lei propone ora di trasformare gli stage della formazione scuola lavoro in momenti di formazione retribuiti dagli imprenditori. Voi siete anche contro un rafforzamento dell’apprendistato formativo. Vorreste una istruzione tecnica e professionale che fornisca una formazione generalista. Con queste proposte create le premesse per una disoccupazione di massa dei nostri giovani, altro che lotta alla precarietà. Onorevole Schlein, basta chiacchiere e demagogia!».

Il ragionamento del ministro è lineare. A chi lo accusa di precarizzare il futuro dei ragazzi, Valditara oppone un’ondata di assunzioni, un mercato del lavoro che secondo i suoi dati cresce soprattutto con contratti stabili e un calo dei giovani che non studiano e non lavorano che, rispetto al 2015, supera di gran lunga la media dei Paesi Ocse. E soprattutto la dispersione scolastica, scesa al 7,3% dall’11,5% del 2022: il tipo di risultato che per il titolare di Viale Trastevere dimostra come la strada imboccata, quella di una scuola più legata al merito e al lavoro, stia producendo effetti concreti.

È qui che il ministro piazza l’affondo politico più pesante. Se la precarietà si combatte con un’istruzione tecnica e professionale di qualità, le ricette attribuite al Pd, cioè stage pagati dalle imprese, no a un apprendistato formativo più forte e una formazione generalista anche negli istituti professionali, rischiano di produrre l’effetto opposto a quello dichiarato. Non una risposta alla precarietà, ma un’altra strada verso la disoccupazione giovanile. A Schlein tocca ora rispondere nel merito, a cominciare da quella condanna sull’occupazione di Torino che, per ora, non è arrivata.