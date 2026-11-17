La Cgil

Alla Cgil non interessa nulla né degli esiti di una trattativa, né degli interessi dei lavoratori che dice di tutelare. Il vero obiettivo della confederazione è squisitamente politico

«Evviva ! (penso) Il governo ha ritirato i tagli alla scuola, quindi niente riduzione del nunero di docenti e conferma degli aumenti fissati nel contratto dello scorso anno. Il confronto con i sindacati è stato utile: si sono fatti valere. A questo punto non c’è più ragione per lo sciopero del 20 novembre». E difatti Cisl e Uil ripongono l’ascia di guerra. Per una elementare questione di logica prevedo che la Cgil faccia lo stesso. E invece no: passano pochi minuti e arriva la notizia. La Cgil conferma lo sciopero della scuola per venerdì 20 novembre. Incredibile ma vero. Un sindacato minaccia lo sciopero, poi tratta con il governo e ottiene quel che chiedeva. Ma lo stesso accordo che soddisfa Cisl e Uil, alla Cgil non va bene. Davvero difficile da capire. Sembra la trama di «Natale in casa Cupiello». La spiegazione più ovvia è anche la conferma di un sospetto : che alla Cgil non interessi nulla né degli esiti di una trattativa, né degli interessi dei lavoratori che dice di tutelare. Il vero obiettivo della confederazione è squisitamente politico, un obiettivo che in genere perseguono i partiti e non i sindacati: colpire l’avversario sempre e comunque, anche quando ci da ragione o -come in questo caso- fa la cosa giusta.

Un cambiamento, quello di Landini, che stravolge regole e ruoli: i partiti si muovono spesso sulla base di un pregiudizio ideologico per cui gli avversari hanno sempre e comunque torto, qualunque cosa facciano, perché l’obiettivo è sconfiggerli e sostituirli se sono alla guida del paese. Come in amore e in guerra anche in politica (per quanto ingiusto) i colpi bassi sono ammessi. Molto diversa, invece, la posizione di un sindacato, che non dovrebbe muoversi sulla base di un pregiudizio o di una logica di schieramento, ma agire pragmaticamente in base agli esiti della trattativa su temi concreti, a volte vitali : stipendi, diritti, tutele, garanzie. Tutto secondo una logica efficace quanto “basica”: se il sindacato ottiene quel che chiede, si acquieta; in caso contrario avvia legittimamente scioperi e azioni di lotta. Fino ad oggi, almeno, era così. Ma Landini ha costretto la Cgil ad una vera e propria mutazione genetica.

In realtà forme di collateralismo tra sindacati e politica ci sono sempre state, sempre mitigate però dal rispetto dei reciproci ruoli istituzionali. Limiti che con Landini (a differenza dei precedenti, molto più “nobili”, di Lama, Cofferati e Camusso) vengono superati con grande frequenza ed estrema disinvoltura, spingendo la Cgil a comportarsi come una vera e propria forza politica di opposizione, tutta piazze e proteste. Tradendo così la propria missione ma rivelando al tempo stesso (probabilmente) quale sia il vero orizzonte a cui guarda Landini. A prezzo, per ambizioni personali, di indebolire il movimento sindacale fino ad arrivare ad un vero e proprio corto circuito. Perché se un sindacato si trasforma in un partito e conferma uno sciopero anche dopo aver ottenuto (nella trattativa con il governo) esattamente quel che chiedeva, allora, alla fine, lo sciopero lo fa contro se stesso.