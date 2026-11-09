Dl Bollette, Meloni: “Scontentiamo i produttori ma difendiamo l’interesse dei cittadini”

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette. “Abbiamo scelto di affrontare uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese. Il decreto interviene su questo punto, con tre scelte precise”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota.

“La prima – spiega – stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità”.

“La seconda – prosegue – punta a far arrivare in bolletta i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. L’Arera fisserà regole ancora più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi. Inoltre, abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, questo deve significare anche energia più conveniente per chi la utilizza. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini”.

“La terza: proteggere il risparmio destinato ai consumatori. Nel decreto fissiamo limiti rigorosi al trasferimento dei costi: chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette, oltre quanto espressamente consentito dalla norma. La misura durerà diciotto mesi e prevede un’uscita graduale, per evitare bruschi cambiamenti alla scadenza”.