Legge elettorale, via libera alla seconda fiducia. Tajani: “Il centrosinistra non esiste più”

Riforme

Via libera dalla Camera alla fiducia posta dal governo sull’articolo 2 della nuova legge elettorale. I sì sono stati 227, i no 149 e 3 gli astenuti. L’esame del provvedimento riprenderà mercoledì mattina, dalle 9, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull’articolo 3.

“L’unico partito di centro riformista, garantista e liberale è Forza Italia. Il centrosinistra non esiste più, ha perso il centro...’’. Il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, si ferma a parlare con alcuni giornalisti in piazza del Parlamento dopo aver votato la fiducia in Aula alla Camera sui primi due articoli della legge elettorale. Il vicepremier rivendica il ruolo di forza di centro del suo partito e risponde così a Matteo Renzi che aveva lanciato un appello ai riformisti, soprattutto di FI, a lasciare il movimento fondato da Silvio Berlusconi. ‘’Faccio una fotografia obiettiva -spiega il ministro degli Esteri- il centrosinistra non esiste più, esiste solo la sinistra. E la sinistra è divisa e in contrasto su tutto. Noi siamo la forza che rappresenta il centro, lo dicono i sondaggi. Mi spiace, vedo del nervosismo. Il centrosinistra, anzi, la sinistra, è rimasta isolata’’.