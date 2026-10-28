Legge di bilancio, Valditara: “Soddisfazione per le misure sull’edilizia scolastica e contro il disagio giovanile”

Legge di bilancio

«Esprimo soddisfazione per le misure contenute nella legge di bilancio, che accolgono le nostre richieste con riguardo agli interventi per l’edilizia scolastica, a partire dall’efficientamento energetico. Lo avevo promesso, lo abbiamo fatto. Questi ulteriori finanziamenti consentiranno di proseguire gli importanti investimenti avviati dal 2022, che costituiscono il più grande piano mai fatto per l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di rendere le nostre scuole sempre più accoglienti e funzionali per gli studenti e per tutto il personale scolastico. Anche gli interventi a favore dei giovani sono di particolare importanza, rappresentano una risposta concreta alle situazioni di disagio presenti nella nostra società», ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al termine del Consiglio dei Ministri.