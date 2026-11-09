Sondaggio Mentana, ma quale “effetto Trump”... E Vannacci è ancora in rosso

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Coalizioni e partiti, tutti i dati e i trend nella rilevazione Swg

Il centrodestra guadagna terreno, mentre il centrosinistra registra una flessione. Insomma, l’onda blu che ha travolto Donald Trump negli Usa è rimasta dall’altra parte dell’oceano... È la fotografia degli orientamenti di voto rilevati da SWG per il TgLa7 diretto - ancora per qualche settimana - da Enrico Mentana, nel sondaggio diffuso lunedì 9 novembre 2026.

Gli schieramenti

La coalizione di governo sale al 44%, con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Sul fronte opposto, il centrosinistra scende al 44,9%, perdendo lo 0,1%.

I partiti

Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente la prima forza politica italiana, pur cedendo un decimale e attestandosi al 28,9%. Buone notizie per gli alleati: Forza Italia cresce dello 0,1% e raggiunge il 7,3%, mentre la Lega guadagna due decimali, portandosi al 5,7%. Noi Moderati, invece, arretra dello 0,1% e si colloca all’1%.

Nel centrosinistra il Partito democratico sale al 20,8%, guadagnando 0,2 punti. Il Movimento 5 Stelle resta stabile al 12,6%, così come Alleanza Verdi e Sinistra al 6,2%. Italia Viva è al 2,2%, mentre +Europa perde un decimale e scende all’1,2%. Gli altri partiti dell’area sono all’1,9%, in calo dello 0,2%.

Fuori dalle coalizioni

Sul fronte delle forze politiche esterne ai due schieramenti, prosegue la fase negativa di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, che perde tre decimali e scende al 5,5%. In crescita Azione con Spazio Pubblico, al 3,2% (+0,1%), e le altre liste, al 2,4% (+0,1%).

Resta significativa anche la quota di elettori che non esprime una preferenza: il 29%. La rilevazione SWG è stata realizzata su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, tra il 4 e il 9 novembre, con un margine di errore del 2,8% al livello di confidenza del 95%.