Giuseppe Valditara: “Siamo con i giovani che manifestano pacificamente”

Ministro

“Per Elly Schlein questo governo offre ai giovani la prospettiva del carcere. Evidentemente il modello di giovani a cui fa riferimento Elly Schlein è costituito da quelli che sfasciano le vetrine, assaltano la polizia, bloccano le autostrade o picchiano i compagni e i docenti. Noi siamo invece dalla parte dei giovani che amano divertirsi in modo sano, che si impegnano nella scuola e nella società, che manifestano pacificamente per le proprie idee. La grande maggioranza dei giovani italiani è piena di entusiasmo, rispetta le regole, vuole costruire e non distruggere, pone domande e chiede risposte”. Lo dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.