Divieto social per gli under 13. E’ questo il contenuto dell’emendamento al Decreto Sicurezza presentato dalla maggioranza.

“Intervenire sul rapporto tra minori e social network, introducendo regole e limiti chiari a tutela dei più giovani, resta una priorità e una responsabilità con cui la politica ha il dovere di confrontarsi.E’ una battaglia di Noi Moderati, è un’esigenza condivisa da tutte le forze politiche. Noi presenteremo perciò un emendamento al decreto sicurezza approvato a ottobre per proporre il disegno di legge che abbiamo depositato sia alla Camera che al Senato. Non vogliamo vietare ai nostri adolescenti l’accesso ai social, se non per gli under 13, ma riteniamo necessario regolamentarlo, per proteggere dai rischi dello spazio digitale chi è in una fase di sviluppo ed è perciò più vulnerabile. Vogliamo rafforzare su questo specifico fronte il decreto, non possiamo più permettere che bambini e adolescenti siano esposti a contenuti che veicolano la violenza e diffondono messaggi pericolosi. Anche questo significa occuparsi di sicurezza”. Lo annunciano il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e la segretaria del partito, Mara Carfagna.