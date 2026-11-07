Sinistra, intelligenza artificiale: Bonaccini pubblica foto fake di Tajani. E arriva la replica

POST RIMOSSO

C’è chi impiega l’intelligenza artificiale per guidare l’innovazione tecnologica e chi, invece, la sfrutta per creare contenuti ingannevoli a scopo di scontro politico. È il caso di Stefano Bonaccini, del Partito Democratico, che ha pubblicato sui social un fotomontaggio di Antonio Tajani con il cappellino Maga e la didascalia “Mai stati trumpiani”, per evidenziare una presunta contiguità tra il governo Meloni e l’amministrazione USA.

Il vicepremier, di recente bersaglio di un attacco hacker che ha diffuso suoi dati personali sul dark web, ha risposto riportando il confronto su toni di rispetto istituzionale: “Lancio un appello a tutta la politica italiana: attenzione, difendiamo la democrazia e la libertà, ed impediamo che la guerra ibrida ci metta in ginocchio”.

Tajani ha poi aggiunto: “Mi dispiace che il presidente del Partito Democratico abbia utilizzato l’intelligenza artificiale per attaccarmi e denigrare le mie posizioni. Così facendo si finisce solo per favorire i signori della guerra ibrida”.

Pronta la replica di Bonaccini: “Su richiesta di Forza Italia e per evitare equivoci, ho rimosso il meme ironico su Tajani con il cappellino MAGA — cappellino che, peraltro, il ministro ha tenuto in mano in occasioni pubbliche, come ampiamente documentato”. Un episodio che la dice comunque lunga sul diverso stile nel confronto politico fra le parti.