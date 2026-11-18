Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, su previdenza e assunzioni

Il governo Meloni rivendica l’impegno a favore delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale, tra previdenza dedicata, nuove assunzioni e maggiori tutele. A sottolinearlo è Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che interviene su due fronti: il riconoscimento previdenziale per gli operatori della sicurezza e le risorse previste in manovra per rafforzare gli organici della Polizia Locale.

“Il Governo guidato da Giorgia Meloni, grazie anche al lavoro del ministro Matteo Piantedosi, dimostra con l’impegno sulla previdenza dedicata di proseguire quel percorso di compensazione volto a correggere posizioni previdenziali assolutamente squilibrate, frutto delle riforme dei governi passati. La principale richiesta avanzata dal mondo della Polizia e delle Forze dell’ordine, anche nelle interlocuzioni avute con Fratelli d’Italia, viene ascoltata e sostenuta”, dichiara Montaruli in una nota.

“Siamo orgogliosi di aver dato seguito a un dialogo costante nei confronti di donne e uomini ai quali va tutta la nostra immensa gratitudine per il lavoro che svolgono quotidianamente per la nostra sicurezza. Mentre altri aggrediscono e invocano la militarizzazione ogni volta che una divisa viene impiegata, noi difendiamo chi ci difende”, aggiunge la deputata di FdI.

L’attenzione del governo riguarda anche il rafforzamento della Polizia Locale. “In manovra 45 milioni per le assunzioni a tempo indeterminato che si aggiungono alle risorse già stanziate: mai un governo aveva fatto tanto per la Polizia Locale”, sottolinea Montaruli, intervenendo al convegno “Funzioni locali, la forza dei territori: persone, servizi e coesione per il futuro del Paese”.

“In attesa dei decreti attuativi della riforma, continuiamo a lavorare per un corpo che può e deve essere messo al servizio della sicurezza ma che al pari deve ottenere tutele e riconoscimenti di quanto già si è conquistato sul campo. Così oggi in convegno, ancora una volta con loro”, conclude la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.