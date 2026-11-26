Approvazione definitiva del decreto. Il ministro: “Maggioranza compatta al fianco del governo”

“Massima soddisfazione per l’approvazione definitiva del decreto Scuola. Con questo provvedimento diamo risposte concrete alle famiglie italiane e rafforziamo il diritto al successo formativo di ogni studente”. Lo dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Garantiamo maggiori tutele agli alunni con disabilità e supportiamo le loro famiglie, stanziamo ulteriori risorse per l’acquisto dei libri di testo, valorizziamo il personale scolastico, rifinanziamo il docente tutor che ha assicurato risultati importanti nella lotta alla dispersione - dichiara Valditara -. Promuoviamo una vera integrazione degli studenti stranieri, fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sulla osservanza delle regole comuni. Investiamo nell’educazione al rispetto e nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Rafforziamo la partecipazione degli studenti. È la scuola che vogliamo: esigente nella qualità dell’insegnamento, attenta ai bisogni di ciascuno, capace di valorizzare i talenti di tutti. Il voto di oggi è anche una significativa prova di compattezza della maggioranza attorno al nostro Governo e alla sua azione riformatrice. Avanti con determinazione».