La premier a Bruxelles per il Consiglio europeo risponde ai cronisti

“È una questione che ha scioccato tutti e anche me. Le sue parole ci colpiscono molto, ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles e rispondendo ai cronisti sulle polemiche legate al suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Su un tema così delicato la premier ha pronunciato parole ferme: “No a giochi delle tifoserie”. La scomparsa di De Gennaro “è una cosa che ha fatto tanto male, non possiamo che ribadire la vicinanza alla famiglia”, ha affermato.

Oggi è stata diffusa una lettera di De Gennaro rovata nella sua casa in Toscana, dove si è tolto la vita. “Penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti, su tutta questa vicenda, perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie, in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda”, ha detto la presidente del Consiglio a Bruxelles.

Una vicenda “che ruota attorno, specificamente, alla questione della strage di via D’Amelio”, dice Meloni rispondendo a un giornalista, “può immaginare quanto per me sia fondamentale che si arrivi alla verità, non solo per Paolo Borsellino, per l’Italia nel suo complesso”.