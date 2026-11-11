Allarmi bomba, l’impegno di Meloni: “Non permetteremo a mail anonime di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”

Video messaggio

Dopo le migliaia di allarmi bomba che hanno interessato le scuole italiane, la premier Meloni ha pubblicato un video in cui annuncia che il nostro Paese sta lavorando per individuare i responsabili e che nessuna mail anonima potrà decidere il calendario scolastico dei nostri figli. ‘’Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba - ha detto in video Giorgia Meloni - In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco e, chiaramente, non lo sottovaluto".

‘’Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di queste minacce. Ogni allarme continuerà ad essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli’’. L’ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio sui social dopo gli allarmi bomba in migliaia di scuole italiane.