Appalti in cambio di mazzette: in carcere l’ex sottosegretario Pd

Dda di Napoli Indagata anche l'ex parlamentare M5S Manzo

L'accusa: 20mila euro in un pacco regalo e 100mila in una busta Si dimette il presidente di Soresa, partecipata della Campania

Ventimila euro in un pacco regalo di Natale e altri centomila in una busta sigillata. Sarebbero queste le tangenti ricevute da Tommaso Casillo, presidente della società Soresa, centrale di committenza della Regione Campania. È quanto emerge dall’inchiesta della Dda di Napoli che vede coinvolto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture del governo Prodi, arrestato la scorsa mattina.

A detta degli inquirenti, il noto esponente del Pd avrebbe favorito i fratelli Mario e Marco Langella sia nell’aggiudicazione di una gara per il noleggio di barelle, sia nell’affidamento quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Somma Vesuviana. In particolare, in quest’ultimo caso, l’amministratore del campo largo avrebbe condizionato la fase di valutazione delle offerte, adoperandosi per far aumentare il punteggio di quella presentata dalla società amica. Dalle indagini, infatti, emergono diverse conversazioni durante le quali gli imprenditori campani, entrambi destinatari di misure cautelari, avrebbero discusso dei 150mila euro necessari a realizzare un affare da ben 130 milioni: 100mila per Nicola Boccia, il funzionario che avrebbe fornito in anticipo le bozze del capitolato, 30mila per Massimo Sibilio, dipendente e responsabile della fase di affidamento, e la restante parte per l’ex vicepresidente del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda i lettini per il trasporto dei malati, si parla, invece, di mazzette per garantire punteggi tecnici «migliori». Le trattative, nella ricostruzione degli investigatori, sarebbero avvenute durante alcuni incontri riservati, nel parcheggio di un supermercato a Casoria e nei pressi di un bar.

La vicenda non è passata inosservata a Palazzo Santa Lucia. Lo stesso governatore Roberto Fico, dopo aver appreso la notizia dagli organi d’informazione, ha azzerato i vertici della partecipata di cui Casillo era presidente: «Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, alla quale va la nostra massima fiducia dichiara riteniamo indispensabile una risposta istituzionale immediata e chiara. Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano il diritto alla salute dei cittadini».

Quanto emerso a Napoli e dintorni va ben oltre un semplice terremoto giudiziario. Basti pensare che l’inchiesta, condotta dal pm John Woodcock, comprende ben 13 arresti (9 in carcere e 8 ai domiciliari) e 18 inviti a comparire. L’obiettivo non è fare luce solo su quanto suddetto, ma anche su una rete che comprenderebbe, oltre al mondo delle imprese e della politica, diversi esponenti del clan Veneruso di Volla.

Diverse le vicende cosiddette «parallele» che si intrecciano in un quadro in cui confluiscono mondi e ambiti differenti. Basti pensare a un incarico di sottogoverno deliberato negli anni della pandemia e affidato a uno degli indagati. In questo filone coinvolta pure l’ex deputata M5S Teresa Manzo. Secondo l’accusa, avrebbe sponsorizzato una nomina in cambio di favori per il marito.

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