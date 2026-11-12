Gli «sciacalli» della sinistra costretti ad accettare l’invito della premier

Palazzo Chigi

Dal Pd al M5S prima danno la colpa al governo poi i leader rispondono alla «convocazione»

K”Sciacalli" la mattina, costretti alla responsabilità di pomeriggio. Le opposizioni non aspettano neanche un minuto per saltare sul carro delle polemiche, puntando il dito contro il governo, quando centinaia di migliaia di studenti sono appena usciti dalle scuole evacuate. Una ridda di dichiarazioni per incolpare il governo di non essere capace di affrontare la minaccia hacker. Poi Giorgia Meloni, come si deve fare in questi casi, invita i leader del campo largo a Palazzo Chigi. Appuntamento fissato per questa mattina alle 8,30. La premier chiede unità, perché di fronte a minacce e pericoli che riguardano tutti noi bisogna fare fronte comune. Così, dopo aver “sparato a zero” per ore, la sinistra è costretta ad accettare l’invito. Escono così note stringate dei vari leader, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Nicola Fratoianni ad Angelo Bonelli, che accettano volentieri il confronto. Viene invitato anche Roberto Vannacci, che però preferisce delegare Edoardo Ziello, capogruppo di Futuro Nazionale alla Camera.

Ma riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa avevano detto le schiere di piddini e pentastellati fino a poco prima. In casa Pd l’ordine di scuderia è apparso subito chiaro: soffiare sulle ansie dei genitori. Elly Schlein guida la carica sbandierando la «preoccupazione delle famiglie» e sollecitando il governo a riferire in Aula, salvo poi confermare la presenza alla riunione di oggi a Palazzo Chigi con un tono nettamente più docile. Prima di lei, la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, si era avventurata nell’accusa di «caos e dichiarazioni contraddittorie», criticando i ministri Crosetto e Valditara per aver cercato di distinguere tra minaccia reale e mitomania. Sulla stessa linea la deputata Giovanna Iacono, che parla di «colpevole sottovalutazione della sicurezza informatica», dimenticando l’impegno costante dell’esecutivo nel settore. Non è da meno Matteo Mauri, il quale si spinge a definire «propaganda» la politica di sicurezza del centrodestra, proprio nel giorno in cui la priorità deve essere la tutela degli studenti e la fermezza istituzionale. A completare il coro dem ci ha pensato Debora Serracchiani, accusando l’esecutivo di essere «confuso» durante un momento di «terrorismo psicologico».

Se il Nazareno spara a zero, il Movimento 5 Stelle dà il meglio di sé in fatto di strumentalizzazione. Giuseppe Conte coglie l’occasione per fare l’elenco dei presunti meriti passati, incolpando il governo attuale di «tagliare i fondi sulla cybersicurezza». Ma il vero affondo a testa bassa porta la firma del capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, il quale bolla la gestione dell’emergenza come «cialtroneria», scagliandosi persino contro la spesa per la difesa e accusando la maggioranza di voler favorire i «miliardari della Silicon Valley» e le «fabbriche di armi». Sulla stessa lunghezza d’onda Alfonso Colucci, che liquida le cautele dei ministri come «confusione totale», fingendo di non sapere che in casi di attacchi ibridi bisogna evitare allarmismi ingiustificati.

Non poteva mancare la coppia del co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni attacca sugli investimenti militari, sostenendo che contro la minaccia cibernetica non servano «carri armati o F35», usando un’emergenza scolastica come pretesto per la solita propaganda antimilitarista. Più pragmatico o forse semplicemente più attento alle forme il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, che conferma subito la sua presenza all’incontro di questa mattina. Nello scontro si butta persino Gulia Pastorella di Azione evocando toni da «Cetto La Qualunque».

A un certo punto, in mezzo a questa escalation incontrollata, arriva la convocazione da Palazzo Chigi e la sinistra, improvvisamente ritorna con i piedi per terra. Ma non finisce qui. C’è un corollario che appare quasi surreale. Ma conviene comunque registare. In questo clima, a piazza Santi Apostoli a Roma va in scena la mobilitazione dell’organizzazione studentesca Osa e del sindacato Usb. Gli slogan e le frasi pronunciate in questa piazza si commentano da sole: «Si crea terrore per fermare la nostra mobilitazione». E ancora: «Pensiamo che gli allarmi bomba nelle scuole siano inseriti in una strategia della tensione che non è la prima volta che vediamo in questo Paese. Non è un caso che venga riproposta oggi, in un momento di grande fermento. Continueremo la mobilitazione contro chi vuole fermarci», dice Laura Teresi, studentessa e membro di Osa. Dello stesso tenore il ragionamento di Guido Lautrario dell’esecutivo nazionale Usb: «È particolare che venga usata questa psicosi per sgomberare le occupazioni studentesche. Il fatto che i ministri Tajani eCrosetto usino questi allarmi per giustificare l’acquisto di armamenti offensivi fa capire a chi serve questo clima».

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