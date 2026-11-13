Quarto grado, la nuova intercettazione di Sempio spiazza Lovati: “Qualche mille euro...”

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Il caso di Garlasco e il filone della corruzione: il confronto in studio

Nella puntata di Quarto Grado, su Rete4, di venerdì 13 novembre si torna a parlare dell’inchiesta per corruzione nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. In particolare emerge una intercettazione di Andrea Sempio, esattamente di un anno fa, i cui il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi afferma: “Magari hanno dato mille euro ai carabinieri...”.

“Sempio sospetta che voi avvocati abbiate in qualche modo, qualcuno di voi, allungato delle migliaia di euro ai carabinieri per trovare la quadra”, dice il conduttore Gianluigi Nuzzi a Massimo Lovati, all’epoca avvocato di Sempio. “Per fare?”, rilancia a sua volta il legale. E continua: “Voglio ribadire quanto ho già dichiarato nel passato. Il mio parere era netto e chiaro, non c’era nessuna preoccupazione per quel procedimento, che era già vinto in partenza da parte di noi difensori”.

Per Lovati, delle due l’una: “O la famiglia Sempio non si è fidata di me e ha pasticciato, non lo so, o sennò io mi chiedo che cosa mi hanno pagato a fare questi qua...”.

E però senti quanti sospetti corrono in queste intercettazioni, ma non da parte dei giornalisti, da parte di Sempio, cioè a Sempio si stanno chiedendo, si fanno delle domande, il papà insiste.