Addio a Toni Capuozzo, giornalista e volto noto della Tv. Aveva 77 anni

Si è spento all’età di 77 anni il giornalista Toni Capuozzo, che da poco tempo aveva pubblicamente annunciato di essersi ammalato di tumore. Dopo aver reso noto il suo quadro clinico, il giornalista e volto noto della Tv aveva promesso di “provare ad affrontarlo”. Le speranze si sono però infrante oggi dopo la diffusione della notizia.

Viso storico del Tg5 - di cui è stato vicedirettore - poi inviato di guerra, Capuozzo ha raccontato i conflitti più drammatici del nostro pianeta – dai Balcani all’Iraq, dalla Somalia all’Afghanistan – con la cifra inconfondibile del rigore giornalistico.

Nato a Palmanova nel 1955, aveva iniziato il suo percorso nel giornalismo militante degli anni Settanta (Lotta Continua) per poi approdare alla grande stampa e alla televisione.