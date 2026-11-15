Kate Middleton tiene alla larga Harry e Meghan: fuori dal suo mega-concerto di Natale

gelo reale

I Sussex non risultano nella lista degli oltre 1.600 invitati di Together at Christmas

Gelo artico tra i principi del Galles e i Sussex. Kate Middleton non avrebbe invitato il principe Harry e la moglie Meghan Markle alla cerimonia di canti natalizi ‘Together at Christmas’, in programma l’11 dicembre nell’abbazia di Westminster. Secondo quanto appreso dal ‘Mail on Sunday’, il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati esclusi dalla lista degli invitati al concerto, promosso dalla principessa del Galles ogni anno dal 2021. All’evento presenzieranno oltre 1.600 ospiti.

Harry, 42 anni, e Meghan, 45, sono tornati in Gran Bretagna ad agosto, dopo aver trascorso sei anni in California. La cerimonia è diventata uno degli appuntamenti simbolo promossi da Catherine. Il re e la regina vi partecipano raramente, preferendo lasciare che siano altri a stare sotto i riflettori.

L’anno scorso, il principe William e i tre figli della coppia - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis - hanno accompagnato Catherine all’evento. Tra gli altri ospiti figuravano Sophie, duchessa di Edimburgo, Zara e Mike Tindall, e il principe Michael di Kent. Erano presenti anche Lady Marina Windsor, nipote del defunto Duca di Kent, sua zia Lady Helen Taylor e sua cugina Lady Estella Taylor.

Le principesse Beatrice ed Eugenie erano state invitate, ma hanno declinato l’invito. Erano presenti anche i genitori di Catherine, Carole e Michael Middleton, insieme al fratello James e alla moglie Alizée. Tra le celebrità intervenute Kate Winslet, Katie Melua e Dame Mary Berry.

Nel frattempo, si vocifera che Harry e Meghan abbiano intenzione di far arrivare in Gran Bretagna per Natale Doria Ragland, la madre della Duchessa.