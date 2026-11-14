Ciro Grillo all’assalto dei giudici: “Contro di me un atto di guerra”

L’intervista a Telenord del figlio di Beppe, condannato in primo grado per violenza sessuale

“Adesso parlo io. Contro di me c’è stato un atto di guerra. Il tribunale non mi ha garantito”. Ciro Grillo parla a Telenord, emittente ligure, il giorno dopo la decisione dei giudici della Corte d’Appello di Sassari di accogliere la richiesta dell’accusa e dell’avvocato Giulia Bongiorno: niente media in aula per tutelare la ragazza presunta vittima delle sue violenze.

Condannato in primo grado

Nel processo di primo grado il figlio del fondatore del M5S è stato condannato a 8 anni di reclusione con altri due amici, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, mentre un quarto, Edoardo Capitta, a 6 anni e 6 mesi: tutti coinvolti, secondo i giudici, nella violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta in Sardegna nel 2019.

L’attacco ai giudici

“Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto. Prima o poi vedendo gli atti, un magistrato mi assolverà, sono sicuro”. Anche se ammette: “Quella mattina è stata sgradevole, non ne vado fiero, è riprovevole. Io ho fatto i video durante il rapporto sessuale in maniera clandestina e la ragazza non se n’è accorta”.

“Non patteggio”

“Non mi perdonerei mai di fare forme di patteggiamento o qualsiasi tipo di concessione - dice ancora Grillo a Telenord -. Non me lo perdonerei mai. Io piuttosto vado in galera da innocente. Ma sarebbe proprio qualcosa di immorale nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé. Non lo faccio. Non voglio i benefici di legge perché da una parte si possono interpretare come tali, ma dall’altra significa rinunciare a dei diritti per non finire in carcere per più tempo. Io la interpreto come un’estorsione legalizzata da parte dello Stato. E io non accetto l’estorsione”.