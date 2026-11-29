Un viaggio di lusso da Parigi a Venezia, della durata di 24 ore, a bordo del celebre Venice Simplon-Orient-Express. Protagonisti Katy Perry e Justin Trudeau, che hanno scelto una carrozza privata dal valore di 105mila dollari per una romantica traversata attraverso l’Europa.
A raccontare l’esperienza sono state alcune immagini condivise da Perry su Instagram. La sistemazione riservata alla coppia comprendeva una camera da letto, una sala da pranzo, una biblioteca e il servizio di un maggiordomo personale. Non mancavano una vasca da bagno dorata e una ricca selezione di caviale e champagne.
La tappa veneziana si inserisce in un più ampio tour europeo dei due, che nei giorni precedenti li ha portati a Barcellona, Milano e Parigi. Proprio nella capitale francese Perry e Trudeau hanno avuto anche un incontro con il presidente Emmanuel Macron.
Non è stato chiarito se la popstar e l’ex primo ministro canadese abbiano sostenuto personalmente il costo del viaggio o se si sia trattato di un’operazione promozionale. In ogni caso, quella dell’ex primo ministro canadese è l’ennesima parabola di un idolo della sinistra che scopre i lustrini e gli agi del super lusso.