La parabola dell’ex premier canadese, idolo della sinistra che scopre agi e lustrini

Un viaggio di lusso da Parigi a Venezia, della durata di 24 ore, a bordo del celebre Venice Simplon-Orient-Express. Protagonisti Katy Perry e Justin Trudeau, che hanno scelto una carrozza privata dal valore di 105mila dollari per una romantica traversata attraverso l’Europa.

A raccontare l’esperienza sono state alcune immagini condivise da Perry su Instagram. La sistemazione riservata alla coppia comprendeva una camera da letto, una sala da pranzo, una biblioteca e il servizio di un maggiordomo personale. Non mancavano una vasca da bagno dorata e una ricca selezione di caviale e champagne.

Katy Perry e Justin Trudeau, suite da 105.000 dollari sull'Orient Express Una delle foto pubblicate da Katy Perry sul suo profilo instagram a proposito del viaggio di 24 ore da Parigi a Venezia fatto con Justin Trudeau sul celebre Venice Simplon-Orient-Express. Non � chiaro se la popstar e l'ex premier canadese abbiano pagato o se sia stata una trovata pubblicitaria. La coppia ha soggiornato in un'esclusiva carrozza privata da 105.000 dollari dove disponeva di una camera da letto, una zona pranzo, una biblioteca, un maggiordomo personale, una vasca da bagno dorato e un'abbondante disponibilit� di caviale e champagne. INSTAGRAM / KATY PERRY +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++ (KATY PERRY/ANSA)

La tappa veneziana si inserisce in un più ampio tour europeo dei due, che nei giorni precedenti li ha portati a Barcellona, Milano e Parigi. Proprio nella capitale francese Perry e Trudeau hanno avuto anche un incontro con il presidente Emmanuel Macron.

Non è stato chiarito se la popstar e l’ex primo ministro canadese abbiano sostenuto personalmente il costo del viaggio o se si sia trattato di un’operazione promozionale. In ogni caso, quella dell’ex primo ministro canadese è l’ennesima parabola di un idolo della sinistra che scopre i lustrini e gli agi del super lusso.