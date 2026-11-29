scontro tv

Clima elettrico a Ballando con le Stelle con il botta e risposta in diretta tra Simona Ventura e Barbara D’Urso. Al centro della discussione il rapporto tra le due conduttrici, che si sarebbe incrinato dopo alcuni episodi avvenuti dietro le quinte del programma di Rai 1. A introdurre il confronto è stato Alberto Matano, ricordando i video pubblicati dalle due sui social nei giorni precedenti.

Ventura ha spiegato di aver deciso di rispondere pubblicamente a D’Urso per cercare un contatto e ha ribadito di non avere problemi a fare pace con lei, definendola una grande professionista. «Mi sono sentita di fare un video di risposta», ha raccontato, aggiungendo di essere disponibile a ricucire il rapporto.

Di tutt’altro tenore le parole di Barbara D’Urso, che ha lamentato di essersi sentita messa in ridicolo durante le puntate. «Sono stata la prima a dire che non ho litigato con nessuno», ha precisato, sottolineando che il pubblico segue la trasmissione per il ballo e non per assistere alle diatribe tra i protagonisti.

A far discutere, in particolare, il riferimento a una frase che D’Urso avrebbe ricevuto da Ventura: «Ti ricordi quando tutti dicevano che eri un’appestata, non ti voleva nessuno, io ti ho invitato a cena». Un episodio che la conduttrice ha definito una provocazione, pur ribadendo di non voler alimentare ulteriormente la polemica.

Ventura ha respinto l’accusa di averla ridicolizzata, spiegando che il programma deve essere anche un’occasione di leggerezza e divertimento. Ma ha insistito sulla necessità di non nascondere ciò che accade lontano dalle telecamere: «Non possiamo essere così ipocriti da far finta che non accada nulla quando si spengono le telecamere».

D’Urso ha invece minimizzato l’accaduto, sostenendo che per lei non sia successo nulla di particolarmente grave e chiedendo di tornare a parlare dei concorrenti e delle loro esibizioni.

Il confronto si è chiuso senza una riconciliazione. «Io sono sempre aperta a fare pace con te», ha concluso Ventura, mentre D’Urso ha ribadito di non voler proseguire la discussione. A Matano il compito di tirare le somme: «Rimane il fatto che non possiamo fare pace, rimaniamo con questa divisione».