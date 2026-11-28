stipendio magistrati

Botta e risposta a distanza sugli arretrati dei magistrati. A Realpolitik Giorgio Mulè risponde al procuratore Nicola Gratteri sulla polemica relativa agli stipendi delle toghe. Il vicepresidente della Camera ha replicato alle parole del magistrato, contestando il paragone con gli stipendi dei parlamentari e ricordando i tagli che hanno interessato le indennità di deputati e senatori.

“Quella dei magistrati, rispetto ai funzionari pubblici, è la categoria più pagata in assoluto”, ha osservato Mulè. Poi la stoccata a Gratteri: “Quando dice ‘allora la casta, gli odiosi parlamentari e gli stipendi...’, dovrebbe sapere che gli odiosi parlamentari si sono tagliati lo stipendio fin dal 2007”.

Mulè ha quindi ricordato che dal 2011, ormai da 15 anni, le retribuzioni dei parlamentari, agganciate a quelle dei magistrati, non hanno registrato alcuna progressione. “È da 15 anni che non solo ci siamo tagliati lo stipendio e anche altro, ma continuiamo a tagliarcelo quotidianamente”, ha aggiunto, facendo riferimento anche agli interventi sull’indennità e sui rimborsi che si sono susseguiti nel corso delle legislature. Ma guai a toccare le retribuzioni delle toghe...