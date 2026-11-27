Dritto e rovescio

Il direttore de Il Tempo ha avuto due scontri con rappresentanti delle comunità musulmane

Lo scontro è stato acceso, come capita spesso nello studio di “Dritto e Rovescio”. Giovedì sera, nel programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, il direttore de “Il Tempo” Daniele Capezzone ha discusso di immigrazione e integrazione con due rappresentanti delle comunità musulmane in Italia. Ne sono nati due confronti duri, nei quali Capezzone ha difeso il primato della legge italiana su qualsiasi precetto religioso.

Il primo a intervenire è Adel, egiziano di fede musulmana residente nel nostro Paese. L’ospite ha cambiato subito terreno e ha rivolto un’accusa al giornalista: “Non l’ho mai sentita condannare le violenze subite in Italia dalle donne musulmane velate, cacciate dal lavoro, che non riescono a trovare un impiego”. Capezzone lo ha fermato senza giri di parole: “Le suggerisco una pausa. La sua situazione è già pesante, si fidi di me. Le conviene trattenersi”. Poi è passato al cuore della questione, cioè la condizione della donna e il rapporto tra fede nell’Islam e diritto: “Noi viviamo in un Paese in cui una donna, un essere umano, non deve sperare di trovare il marito di buon umore. Non deve sperare che stasera sia una serata buona e quello non la picchi”. Il direttore ha poi richiamato i principi fondamentali dell’ordinamento: “In questo Paese c’è un articolo della Costituzione, il numero 3, che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente da sesso, razza eccetera. C’è un codice penale, con il reato di percosse e il reato di violenza”. La frase più netta è arrivata subito dopo: “Della sua sharia, e anche della sua interpretazione della sharia, non me ne frega niente. Se qualcuno tocca una persona contro la sua volontà, deve essere processato, avere una giusta difesa e poi essere sbattuto in galera. Questo vale anche per lei”.

Secondo Capezzone, tuttavia, il problema riguarda prima di tutto la politica italiana. Il direttore ha ricordato le proposte di legge presentate dalla Lega, con il deputato Luca Toccalini presente in studio, e da Fratelli d’Italia: “Sono proposte buone, spero vadano in porto. Non possiamo più vedere queste cose, non possiamo affidarci alla fortuna”. Ha avanzato anche una richiesta precisa: “Ci vuole un albo degli imam. Chi dice una boiata di questo genere va preso, impacchettato e spedito via”. A questo ha aggiunto una proposta: la messa al bando dei Fratelli musulmani, che ha definito “un’organizzazione terroristica, strutturata in modo da denunciarti per islamofobia appena dici qualcosa”.

Il secondo scontro ha coinvolto Hasnain Abbas Bhatti, della comunità pakistana. Bhatti ha sostenuto che i testi sacri vadano letti in chiave interpretativa: “Quello che c’è scritto lì dentro non va preso alla lettera, esattamente come non si prende alla lettera la Bibbia”. La replica di Capezzone è stata secca: “Ora basta, ci avete stufato, è chiaro? Ma lei ci viene a prendere per i fondelli?”. Il rappresentante pakistano ha allora ricordato la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, quando nel 2019 un suprematista uccise 51 fedeli raccolti in preghiera in due moschee. Lo ha fatto per dimostrare che la violenza non appartiene a una sola religione. “Vi chiedo solo di non generalizzare”, ha insistito. Capezzone non ha arretrato: “Lei è molto ambiguo”. Il confronto conferma quanto il tema resti divisivo. Da una parte c’è chi chiede maggiore attenzione alle discriminazioni subite dai musulmani in Italia. Dall’altra c’è chi, come il direttore de “Il Tempo”, rivendica un principio semplice: nel nostro Paese le regole sono quelle della Costituzione e del codice penale, e nessuna interpretazione religiosa può essere messa al loro posto.