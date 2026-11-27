Intervista

L’allarme della ricercatrice emiratina esperta di Islam politico: “Va affiancato un controllo capillare delle reti che li sostengono”

Badreia Helal Al Reyami è una ricercatrice senior emiratina, direttrice del Dipartimento di studi sull’Islam politico presso TRENDS Research & Advisory, specializzata in Islam politico, movimenti islamisti e contrasto al terrorismo. Ha contribuito allo sviluppo dell’Indice internazionale del potere dei Fratelli Musulmani (Muslim Brotherhood International Power Index), uno strumento quantitativo che misura l’influenza del gruppo nelle dimensioni politica, organizzativa, economica, mediatica e sociale. Ha preso parte a numerosi forum ed eventi internazionali, presentando studi di ricerca presso istituzioni legislative in Europa e Canada.

Dottoressa, quali sono i risultati più significativi delle ricerche di TRENDS sull’influenza dei Fratelli Musulmani in Europa?

«L’Indice internazionale del potere dei Fratelli Musulmani del 2025 evidenzia un paradosso: nonostante il declino complessivo, il gruppo conserva una significativa influenza mediatica (60,1%) e sociale (53,6%) in Europa, mentre la sua influenza politica diretta risulta nettamente inferiore (37,2%). Il movimento punta a esercitare un’influenza indiretta attraverso attività mediatiche, sociali e istituzionali. Ciò rappresenta una chiara indicazione della sua capacità di adattamento e della sua strategia di infiltrazione nei diversi ambiti della società, qualora uno di questi venga sottoposto a monitoraggio o sorveglianza».

Quali rischi rappresentano i Fratelli Musulmani per l’Occidente, in particolare per l’Europa e l’Italia?

«I rischi che la Fratellanza rappresenta per l’Europa derivano non tanto da un’organizzazione centralizzata, quanto dalle sue reti. Tra questi rischi figurano i tentativi di monopolizzare la rappresentanza dei musulmani, la promozione di un’interpretazione ideologica dell’Islam presentata come l’unica legittima, la mancanza di trasparenza e la diffusione di discorsi polarizzanti online. Con l’intensificarsi delle pressioni, emergono segnali di una progressiva decentralizzazione del gruppo, che ne rende più difficile il monitoraggio. In Italia, questa preoccupazione ha spinto la Lega a proporre la messa al bando e l’istituzione di un registro che imponga agli enti religiosi di rendere pubbliche le proprie strutture e informazioni finanziarie».

Come si possono identificare i membri e le organizzazioni legati ai Fratelli Musulmani, soprattutto quando non dichiarano la propria affiliazione?

«Si tratta di un problema che riguarda tutte le organizzazioni clandestine. Ciò che conta è se il suo operato contribuisca al raggiungimento degli obiettivi del movimento, indipendentemente dall’esistenza di un legame organizzativo. La cosiddetta Primavera araba ha dimostrato che coloro che dichiaravano di non appartenere ai Fratelli Musulmani erano tra i più determinati a realizzarne gli obiettivi.

Quanto sarebbe efficace metterli al bando?

«La messa al bando fornirebbe alle autorità gli strumenti giuridici necessari per congelare i beni, limitare le transazioni finanziarie e bloccare le attività degli enti affiliati. Tuttavia, la sua efficacia sarebbe limitata se adottata come misura isolata, poiché il gruppo è in grado di adattarsi attraverso reti decentralizzate e nuove identità giuridiche. Tale provvedimento risulta più efficace se accompagnato da un monitoraggio transfrontaliero coordinato, garantendo al contempo la tutela delle attività lecite dei musulmani».

Quali altre strategie dovrebbero adottare i governi europei?

«Oltre alla messa al bando, i governi dovrebbero concentrarsi sulle reti che sostengono l’influenza del gruppo, rafforzando lo scambio di informazioni tra Paesi, monitorando i legami finanziari, imponendo obblighi di trasparenza agli enti religiosi e investendo nell’educazione alla prevenzione. È inoltre fondamentale distinguere le istituzioni musulmane non politicizzate da quelle affiliate al movimento».

Emirati Arabi Uniti possono rappresentare un modello per l’Europa nel contrasto ai Fratelli Musulmani?

«In parte, sì. Ogni Paese presenta un contesto differente, pertanto l’Europa dovrebbe adattare questo modello alle proprie specificità, anziché replicarlo. Tuttavia, l’esperienza degli Emirati Arabi Uniti offre insegnamenti utili in tre ambiti. Il primo è quello dell’assetto istituzionale interno, il secondo è quello diplomatico nei rapporti con altri paesi, il terzo è quello giuridico con una legge contro l’odio e l’estremismo. Il messaggio degli Emirati Arabi Uniti è che la tolleranza non è sinonimo di debolezza: una società aperta e sicura di sé rappresenta la difesa più efficace contro le divisioni».