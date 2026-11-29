Massimo Lovati a la sua band. Un video pubblicato su Instagram dall’avvocato di Vigevano divenuto una celebrità per aver difeso Andrea Sempio nella nuova inchiesta del caso di Garlasco divide gli utenti dei social.
Il filmato mostra il legale scatenato con in braccio una chitarra elettrica mentre, rigorosamente in playback, si esibisce con una band di musica dance in quella che sembra una discoteca. “Divertimento svizzero 🔥😎 ho sempre amato la musica 🎶“, scrive l’avvocato inserendo l’hashtag #showman.
L’esibizione ha raccolto la simpatia di molti follower dell’avvocato ma anche il biasimo di chi trova inopportuno cavalcare, in questo modo, la notorietà ottenuta per il proprio ruolo nel caso dell’omicidio di una ragazza, Chiara Poggi, ormai quasi vent’anni fa.