Iniziato Report con una nuova squadra non finisce la telenovela legata alla vicende del suo ex conduttore Sigfrido Ranucci. “Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io. Comincerà dal 23 novembre la mia sospensione per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio. E’ la sanzione comminata dalla Rai il 5 ottobre scorso”, comunica il giornalista in un video su Facebook. “Salterò due puntate di ‘Spotlight’ - aggiunge Ranucci - ma non farò mancare il mio supporto anche dietro le quinte”.
Il video
Il giornalista ed ex conduttore di ‘Report’ esorta poi il pubblico a continuare comunque a seguire il programma di Rainews: “Fatelo anche voi: aiutate la squadra di Spotlight nei prossimi due lunedì, alle 22:30 su News Rai24 canale 48 del digitale terrestre e 24di Tv Sat 508 di Sk”, scandisce.
Le contestazioni
Alla base della decisione della Rai ci sono quattro contestazioni disciplinari mosse nei confronti di Ranucci e relative alla conduzione di Report, sospesa dopo il caso della “bomba amica” fatta piazzare da Valter Lavitola, come ammesso dallo stesso faccendiere.
Le contestazioni riguardano ingressi in autorizzati, una conversazione con il deputato Dario Carotenuto del M5s, l’inoltro di alcune mail aziendali a Lavitola, le parole riservate a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, che in un primo momento erano stati indicati insieme come successori alla conduzione di Report.