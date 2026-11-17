guerra legale

La Divina racconta in vasca di aver gareggiato malata, l’infettivologo la critica, e dallo studio Munari & Partners parte una diffida: “Rimuova tutto”

Se la sera prima vi viene un mal di pancia, il giorno dopo non gareggiate? Per Federica Pellegrini la risposta è semplice: sì, si gareggia. Anche con la febbre. Anzi, lei l’ha fatto con quaranta, e con una spalla che non girava. Era il 15 ottobre, lei parlava agli allievi della sua Fede Academy immersi in vasca, e il video ha fatto quello che fanno i video: applausi a scena aperta.

La reazione di Bassetti: “Si rischia la vita”

Il sopracciglio alzato più evidente è stato quello di Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova e ospite fisso di ogni dibattito in cui si parli di virus e buonsenso medico. Il suo giudizio: gareggiare con quaranta di febbre è un messaggio sbagliato, perché “si rischiano conseguenze serie, anche un’infezione grave, sottoponendo il corpo a uno sforzo enorme che può costare la vita”. Il medico ha rincarato la dose anche a Il Colibrì, su San Marino RTV, aggiungendo una stoccatina: mesi fa Matteo Giunta, marito e allenatore della Pellegrini, aveva criticato i genitori che mandano i figli con la febbre all’asilo.

Il colpo di scena legale

Fin qui, una scaramuccia da social network e niente più, cose che “devono rimanere in campo” direbbero gli allenatori di Serie A. Poi, il 10 novembre, il colpo di scena: a Bassetti arriva una lettera dello studio legale Munari & Partners, per conto della campionessa e della sua Academy. In oggetto, la diffida a cessare il “travisamento” e la diffusione di ricostruzioni ritenute “fuorvianti”. La tesi dei legali è che il video di Federica rappresenti la condivisione di “una propria esperienza” e quello del marito “una critica ai genitori”: metterli insieme sarebbe “strumentale”. La richiesta, tassativa: “Rimuova tutti i contenuti dai suoi social”. Bassetti al Corriere ammette il suo stupore al momento della lettura: “Sono allibito, non ho insultato nessuno”. E i suoi avvocati rilanciano: era diritto di critica, e se si insisterà con la richiesta di rimozione il professore si tutelerà.

La questione, ribattezzata da Selvaggia Lucarelli come “folle dissing legale” è ancora irrisolta. Il diritto di opinione, però, non si ferma all’ingresso delle piattaforme. E il commento scomodo, quando non diffamante, non dovrebbe essere oggetto di rimozione.