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Chiara Ferragni torna nel dibattito pubblico dopo il terremoto del Pandoro gate, le vicende giudiziarie, la separazione da Fedez. .“Ho quindi deciso di raccontarmi in questa intervista e in un documentario di Netflix in una maniera più coraggiosa, ovvero senza averne il controllo. Voglio parlare liberamente perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile”, rivela a Vanity Fair Italia. Facendo in qualche modo intendere che interviste precedenti dovevano sottostare al placet dell’intervistata.

Ferragni parla della caduta seguita al Pandoro-gate alla depressione, della fine del matrimonio con Fedez (Federico Lucia) delle responsabilità professionali e personali.

Sul caso che ha segnato profondamente la sua parabola pubblica, Ferragni torna a fare autocritica e si rimangia le proprie dichiarazioni iniziali: “Dopo tre anni, le posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. E ribadisce la propria responsabilità nella vicenda: “Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società”.

Sul fronte personale, però, che l’intervista si fa più intima e dolorosa. Ferragni ripercorre la fine del rapporto con Fedez, le infedeltà scoperte e la presa di coscienza di aver continuato a credere in un amore che forse non era più condiviso: “Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”. E ammette: “Con Federico mi sentivo sola”.

Ci sono poi i mesi più bui, quelli in cui anche alzarsi dal letto diventava difficile. “Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi”, ricorda. “In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”. A sostenerla, i figli, la famiglia e gli amici, insieme a un percorso terapeutico che le ha permesso di affrontare le proprie fragilità e imparare a guardarsi con occhi diversi.

L’intervista affronta anche il rapporto con Fabio Maria Damato, suo ex general manager, il potere che gli aveva affidato e le dinamiche professionali che oggi riconosce di non aver saputo mettere in discussione: “Chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando”. Spazio anche a una riflessione amara sulla propria parabola professionale e sull’evoluzione dei social network, un mondo di cui è stata pioniera e protagonista: “Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato”.

E quando le viene chiesto che cosa ci sarà dopo la Chiara Ferragni che tutti hanno conosciuto, la risposta è un auspicio: “Spero serenità”.

Oggi è legata a José Hernández. e si sente libera dal giudizio altrui: “Non vivo più per l’applauso della gente. Naturalmente l’approvazione mi fa ancora piacere. Ma non ne sono più dipendente”.