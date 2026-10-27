Zeekr, oltre 4100 km in 24 ore sul Gra con le elettriche

Il test nella Capitale

Le due auto, entrambe nella versione Long Range a trazione posteriore, hanno percorso complessivamente 4.158,5 chilometri su strada aperta al traffico partendo alle 17 di domenica e fermandosi esattamente 24 ore dopo

Zeekr mette alla prova due modelli nel traffico romano: soste di ricarica inferiori ai 16 minuti in media e una spesa energetica di 224 euro per vettura con abbonamento.

Zeekr supera i pregiudizi sull’elettrico: più strada da percorrere, meno tempo per ricaricare e costi che vanno oltre le aspettative. Oltre 4.100 chilometri in 24 ore, più di 62 giri del Grande Raccordo Anulare e poco meno di due ore complessive di ricarica per ciascuna vettura. Sono i risultati della «24 Heures du Gra», la prova organizzata da Zeekr per verificare su strada autonomia, consumi e tempi di ricarica di due modelli elettrici, la 7X e la 7GT.

Le due auto, entrambe nella versione Long Range a trazione posteriore, hanno percorso complessivamente 4.158,5 chilometri su strada aperta al traffico partendo alle 17 di domenica e fermandosi esattamente 24 ore dopo. La 7X ha totalizzato 2.059,8 chilometri, con una velocità media di 98 km/h e consumi di 21,2 kWh ogni 100 chilometri. La 7GT ha raggiunto 2.098,7 chilometri, viaggiando a una media di 99 km/h e registrando consumi inferiori, pari a 18,8 kWh per 100 chilometri.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda i tempi di ricarica. Per fare il pieno di energia, le due vetture si sono fermate sette volte ciascuna presso una stazione di ricarica IPlanet sulla Pisana, lungo il Gra. Le soste sono durate complessivamente 100 minuti per la 7X e 109 minuti per la 7GT. In media, ogni sessione di ricarica è durata poco meno di 16 minuti.

Quanto è costato percorrere oltre 4.000 chilometri? Nel corso della prova sono stati utilizzati circa 863 kilowattora di energia, per una spesa complessiva di 448,70 euro. Il costo è stato di 211,10 euro per la 7X e di 237,60 euro per la 7GT, pari a una media di circa 224 euro per vettura. Il calcolo si basa sulla tariffa agevolata prevista dall’abbonamento IPlanet Plus. Senza abbonamento, secondo le tariffe indicate dall’azienda, la spesa sarebbe salita a circa 639 euro.

Con la 24 Heures du Gra, Zeekr mette alla prova le prestazioni elettriche su una delle arterie più trafficate d’Italia. Un modo per spiegare, in condizioni reali, quanto siano importanti autonomia, velocità di ricarica e costo dell’energia per chi sceglie di mettersi al volante di un’auto a zero emissioni, con l’obiettivo dichiarato della casa automobilistica di rendere la mobilità elettrica premium sempre più concreta e accessibile nell’esperienza quotidiana.