Fawcar, la nuova frontiera cinese sbarca in Italia con cinque Suv

Primo costruttore

In arrivo tre modelli Bestune e due Joyee con prezzi a partire da 26.998 euro

Fawcar alla conquista del mercato italiano. Il primo costruttore automobilistico cinese, per data di fondazione, sceglie Milano per il suo evento di lancio ufficiale e lo fa in grande stile. Alla presenza del Presidente Liu Zhongchen e del top management del marchio, l’evento dedicato ai concessionari e alla stampa diventa l’occasione per fare il punto della situazione. E le aspettative sono altissime. La distribuzione in Italia è affidata a China Car Company, membro Unrae, che avrà il compito di mettere in mostra i gioielli di famiglia, cinque Suv molto diversi tra loro e davvero interessanti. Infatti, Bestune B70S, Bestune T77, Bestune T90, Joyee S08 e Joyee S04, utilizzano sistemi di propulsione differenti: motore termico, plug-in hybrid ed elettrico.

«È per me un grande piacere essere Milano, capitale internazionale della moda, e sancire il debutto ufficiale di Fawcar in Italia, un mercato per noi importante e strategico» ha detto il presidente Liu Zhongchen.

Per Fawcar, l’Italia rappresenta uno dei mercati automobilistici strategici e con maggiore potenziale in Europa. Il brand cinese non vuole essere una presenza temporanea, orientata esclusivamente a risultati di breve termine, bensì un marchio capace di investire, crescere e costruire il proprio futuro nel nostro Paese. Fondato nel 1953 per volontà del Governo cinese, Faw (First Automotive Works) è il primo costruttore automobilistico nato nella Repubblica Popolare Cinese ed è uno dei più importanti gruppi industriali del Paese. La gamma esposta a Milano comprende i Suv a motorizzazione termica Bestune T77, T90 e B70S, oltre al modello Joyee S08 Phev. Nel 2027 arriverà sul mercato anche il Suv completamente elettrico Joyee S04, pensato per un uso prevalente in ambito urbano. Tra i cinque modelli che abbiamo avuto modo di visionare in forma statica, ci ha colpito maggiormente la Bestune B70S. Il suo design è davvero unico nel mercato automobilistico. Ha una silhouette slanciata, un profilo dinamico e dettagli che conquistano. B70S reinterpreta l’idea del Suv coupé eleganza e carattere. La linea posteriore a curvatura variabile accompagna con fluidità la carrozzeria e accentua il profilo da coupé, mantenendo intatta la funzionalità di una vettura pensata per essere utilizzata ogni giorno. Il design hi-tech dell’abitacolo, che ospita cinque persone, trasmette allo stesso tempo tecnologia e sportività. Il motore è l’affidabile e brillante 1.5T da 160 CV. China Car Company offre una garanzia di 5 anni o 150.000 km sui nuovi modelli Fawcar acquistati presso la rete dei concessionari ufficiali, presenti sul territorio nazionale con punti vendita e centri di assistenza.

La gamma sarà proposta con un listino a partire da 26.998 Euro.