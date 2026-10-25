Leasys accelera sul futuro della mobilità tra innovazione digitale e nuove formule di noleggio

Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia, illustra la strategia dell’azienda

Con 25 anni di esperienza nel settore, Leasys consolida il proprio ruolo nel noleggio a lungo termine. Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia, illustra la strategia dell’azienda tra soluzioni flessibili, digitalizzazione dei servizi e nuove opportunità per privati e imprese.

Andamento e visione del mercato del noleggio e posizionamento di Leasys in questo scenario

Il mercato del noleggio a lungo termine continua a rappresentare uno dei segmenti più dinamici della mobilità italiana. In uno scenario caratterizzato da incertezza economica, evoluzione normativa e transizione verso l’elettrificazione, il noleggio risponde a un’esigenza sempre più diffusa: poter contare su una mobilità semplice da gestire, con costi prevedibili, servizi inclusi e formule capaci di adattarsi a esigenze che cambiano nel tempo.

Nato principalmente come soluzione per le grandi flotte aziendali, il noleggio a lungo termine sta diventando un’opzione sempre più rilevante anche per PMI, professionisti e clienti privati. È un’evoluzione che riflette un cambiamento più ampio nell’approccio all’auto, sempre meno legato esclusivamente alla proprietà e sempre più orientato al semplice utilizzo del veicolo.

È all’interno di questa trasformazione che si colloca la strategia di Leasys. La nostra visione è accompagnare l’evoluzione del mercato ampliando le possibilità di accesso al noleggio e costruendo un’offerta in grado di rispondere a esigenze e profili di mobilità differenti.

Leasys vanta un’esperienza pluriennale nel settore (a settembre abbiamo festeggiato 25 anni) e ha negli anni consolidato un forte posizionamento sul mercato italiano. Nel primo semestre 2026 ha registrato una quota del 21% nel noleggio a lungo termine, con 47.715 immatricolazioni, confermando la propria capacità di rispondere all’evoluzione della domanda e a bisogni di mobilità di qualsiasi tipologia di cliente.

L’offerta su cui Leasys si è concentrata nel suo percorso

Nel suo percorso di crescita, Leasys si è concentrata sull’innovazione dell’offerta e sulla semplificazione dell’esperienza di noleggio. In questa direzione abbiamo sviluppato formule come il pay-per-use, dedicato a chi utilizza l’auto in modo meno continuativo e Rent&Buy, che unisce i vantaggi del noleggio alla possibilità di conoscere fin dall’inizio il prezzo di acquisto del veicolo a fine contratto. Abbiamo, inoltre, rafforzato la proposta rivolta ai privati, un segmento che presenta ancora un significativo potenziale di crescita. Per rispondere in modo più mirato alle esigenze di accessibilità e sostenibilità economica di questo target, abbiamo recentemente introdotto una formula con durata a 60 mesi, competitiva nel canone, con un’ampia scelta di modelli, e un pacchetto completo di servizi personalizzabile quali la consegna a domicilio, la sostituzione degli pneumatici e eventuali chilometri aggiuntivi.

Parallelamente, abbiamo sviluppato soluzioni dedicate anche al mondo professionale e alle Partite IVA. Con Leasys Pro, artigiani, imprese e professionisti possono scegliere e allestire il veicolo commerciale in funzione delle proprie necessità operative. A completare l’offerta, formule dedicate alla mobilità elettrica e soluzioni modulabili per durata, chilometraggio e servizi, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più puntuale alle diverse esigenze dei nostri clienti.

L’e-commerce per intercettare un pubblico sempre più ampio

Molte delle persone che oggi si avvicinano al noleggio a lungo termine sono già abituate a gestire online gran parte dei loro acquisti. È quindi naturale che si aspettino la stessa semplicità anche quando scelgono la propria soluzione di mobilità.

È da questa evoluzione delle abitudini dei consumatori che nasce Leasys e-Store, un’esperienza digitale che permette di informarsi, consultare le offerte, scegliere e configurare il veicolo e finalizzare il contratto direttamente online. Il tutto attraverso un percorso sicuro, che integra i processi di verifica dell’identità e del credito e prevede, se necessario, il supporto di un team dedicato.

Il digitale, tuttavia, non sostituisce la relazione con il cliente, ma la integra. Per questo lavoriamo per offrire un’esperienza sempre più fluida tra canali digitali e fisici, lasciando a ciascuno la libertà di scegliere come interagire con noi. Un approccio che rende il noleggio più semplice e accessibile, contribuendo ad avvicinare anche nuovi clienti a questa formula di mobilità.

La digitalizzazione come evoluzione del servizio

La digitalizzazione non sta semplicemente cambiando il modo in cui il cliente entra in relazione con noi. La tecnologia crea valore quando fa risparmiare tempo, riduce i passaggi e rende più semplice l’esperienza di noleggio. Non si tratta quindi di digitalizzare un processo perché è possibile farlo, ma di utilizzare il digitale dove può davvero semplificare la gestione della mobilità.

My-Leasys è un esempio concreto di questo approccio. Attraverso l’app, i nostri clienti possono gestire in modo semplice e autonomo il proprio noleggio: consultare le informazioni sul contratto, verificare scadenze e chilometri percorsi, monitorare lo stato di manutenzione del veicolo e richiedere assistenza. Per le aziende, il portale web offre ai Fleet Manager un unico punto di accesso per monitorare la flotta e gestire i principali servizi, dalle informazioni contrattuali alle percorrenze, fino a sinistri, manutenzione, assistenza e reportistica.

Il passaggio successivo è trasformare i dati in uno strumento per evolvere ulteriormente i servizi. Connettività e dati ci aiutano a comprendere meglio le modalità di utilizzo dei veicoli e a sviluppare soluzioni sempre più vicine alle esigenze reali dei clienti. Il principio resta lo stesso: utilizzare la tecnologia per offrire un’esperienza più semplice e servizi sempre più pertinenti rispetto alle esigenze di ciascuno.

Clickar.com: il marketplace digitale dedicato ai veicoli usati

Il ciclo di vita di un’auto non si esaurisce con la conclusione del contratto di noleggio. Per un operatore come Leasys è importante valorizzare il veicolo anche nella fase successiva, riportandolo sul mercato in modo semplice ed efficiente.

È con questo obiettivo che è nata Clickar.com, la piattaforma dedicata al remarketing dei veicoli provenienti dal fine noleggio. Nel 2026 abbiamo completamente rinnovata, rendendo l’esperienza di navigazione e acquisto più semplice, digitale e intuitiva.

Oggi il marketplace vanta un elevato numero di iscritti e si rivolge principalmente ai professionisti della compravendita, che possono acquistare i veicoli attraverso aste online e, se accreditati come banditori, utilizzare Clickar anche come canale di vendita.

Il progetto guarda però anche oltre il B2B, con una progressiva apertura ai clienti privati, ampliando così le opportunità di valorizzazione dei veicoli lungo il loro ciclo di vita.