Elettrica

Ecco la terza generazione dell’antenata della auto con la spina. Autonomia fino a 622 chilometri e tempi di ricarica ridotti al minimo

Evoluzione intelligente. È quella messa in atto dalla terza generazione di Nissan Leaf, che passa da berlina due volumi a crossover più piccola (14 centimetri in meno della precedente generazione) ma più spaziosa sia nell’abitacolo che nel bagagliaio. Cambia la forma, con il design da fastback che utilizza la coda spiovente, senza penalizzare i passeggeri. La vera maturità, però, arriva in un’autonomia ormai lontana dai compromessi: 450 km nella versione con batteria da 52 kWh, addirittura 622 km nella più grande da 75 kWh. Dati da auto «normale», dove per normale si intende elettrica, in un panorama che tende sempre di più all’elettrificazione. Se le zero emissioni sono l’obiettivo a cui tendere, Leaf conta di dare un altro contributo importante dopo 16 anni di storia, dentro un quadro in cui serve un rafforzamento delle infrastrutture di ricarica e aiuti nei confronti di chi compra.

La versione più potente eroga 160 kW (218 CV) e 335 Nm di coppia, scatta da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e arriva a 160 km/h. In ricarica rapida bastano circa 30 minuti per arrivare all’80%, pari a circa 420 km per la 75 kWh. In corrente alternata a 11 kW servono invece 6 ore per la 52 kWh e 11 per la 75 kWh.

A bordo ci sono materiali nuovi, il tetto panoramico a oscuramento elettronico con protezione termica e l’impianto Bose Personal Plus con altoparlanti nei poggiatesta. Il pacchetto tecnologico è completato da ProPILOT Assist con NaviLink che mantiene la corsia e la distanza dal veicolo che precede, rallenta in vista di rotonde e uscite e adegua la velocità ai limiti letti dai cartelli. Il monitor 3D a 360° offre otto punti di vista, mentre la funzione «cofano trasparente» mostra il fondo stradale sotto l’anteriore.

Alla guida la Leaf è una vettura confortevole e parca nei consumi: utilizzata sulle strade dei Castelli Romani, è rimasta pienamente in linea (14,2 kWh/100 km) con i dati dichiarati dalla casa, anche variando le modalità di guida Standard, Sport e Eco (oltre a quella personalizzata) che parzializza la risposta dell’acceleratore. I livelli di frenata rigenerativa sono quattro e si gestiscono con le palette presenti dietro il volante, mentre nel massimo di recupero c’è la modalità e-Pedal che permette di guidare utilizzando solo l’acceleratore. Riguardo ai consumi, molto utile la funzione Route Planner che permette di pianificare le soste per la ricarica in base al percorso di navigazione. Buono l’assorbimento delle buche, la frenata è precisa così come lo sterzo.

Tre gli allestimenti: Engage, Pulse ed Evolve, quest’ultimo solo con la batteria da 75 kWh. Salendo di livello crescono i cerchi (da 18 a 19 pollici) e la strumentazione (da 12,3 a 14,3 pollici). Il listino parte da 36.950 euro.