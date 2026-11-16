Il test

Ecco la best seller del segmento city EV nella esclusiva versione griffata. Costa 35.300 euro

Sali sulla nuova 500 elettrica e non vorresti scendere più: tanto più se è le versione griffata che porta bella grossa la firma di Giorgio Armani. E non è un caso infatti se la piccola cittadina elettrica di Fiat è diventata un best seller del suo segmento. In poco più di tre metri riesce a coniugare versatilità, parsimonia e quel look stiloso che fa spesso la differenza.

L’autonomia, nonostante sia un po più bassa rispetto a quella dichiarata dalla casa (320 km) è comunque di assoluto rilievo per un’auto di questo segmento. Noi abbiamo percorso poco più di 280 chilometri con una sola ricarica, fatta dalle colonnine standard e quindi impiegando un tempo più che ragionevole.

C’è infatti il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi: tanto per fare un esempio in 5 minuti si ricaricano circa cinquanta chilometri . Con una fast si può arrivare addirittura in poco più di mezz’ora all’ottanta per cento della ricarica. Tre le modalità di guida disponibili per adattare la vettura al proprio stile di vita: Normal, Range e Sherpa.

La vettura può essere ordinata in Italia ed è disponibile a un prezzo di listino di 35.300 euro. Due sono i colori che possono essere scelti, entrambi specifici dell’edizione: Dark Green (verde scuro micalizzato) e Greige ceramico. Un altro elemento distintivo sono i cerchi, che hanno il logo GA in evidenza e una finitura anodizzata brunita bicolore.

Velocità di punta autolimitata a 150 km/h, e nel complesso l’auto risulta davvero molto piacevole alla guida. Scatta come un’elettrica (ma senza esagerare) ed è ben piazzata in terra.