Premiata a Berlino

E’ stata insignita del Volante d’Oro 2026 (Goldene Lenkrad) nella categoria “Best Innovation”

La Ferrari Luce è stata insignita del Volante d’Oro 2026 (Goldene Lenkrad) nella categoria «Best Innovation». John Elkann, Presidente Esecutivo di Ferrari, ha ritirato il premio nel corso della cerimonia tenutasi a Berlino e organizzata dalla prestigiosa rivista tedesca Auto Bild, insieme a una rappresentanza del team che ha contribuito allo sviluppo della Ferrari Luce.

Il Volante d’Oro è uno dei più prestigiosi riconoscimenti automobilistici europei e nel 2026 celebra la sua 50ª edizione. Istituito da Axel Springer nel 1976, è oggi assegnato da Auto Bild e Bild am Sonntag e intende premiare i nuovi modelli e le innovazioni più significative dell’industria automobilistica.

Il Volante d’Oro riconosce l’approccio globale all’innovazione di Ferrari Luce, dalla sua architettura completamente elettrica alla dinamica di guida e alla gestione dell’energia, fino al design e alla esperienza utente. La giuria, composta da 23 personalità di spicco, tra cui noti esponenti del mondo dei media e dell’intrattenimento, ha premiato Ferrari Luce per il coraggio di sfidare le aspettative e per aver dimostrato che la vera innovazione nasce là dove finiscono le convenzioni.

Ecco un estratto della motivazione ufficiale del premio fornita da Auto Bild: «Con la Ferrari Luce, Ferrari ha scelto di assumersi un rischio, sfidando le aspettative su come dovrebbe apparire una Ferrari, su quale dovrebbe essere la sua tecnologia propulsiva e su quali sensazioni dovrebbe offrire in questa nuova era digitale. Una scelta di questo tipo richiede coraggio, soprattutto per un Marchio che continua a registrare solidi risultati di business. Le reazioni sono state molto forti, ma la risposta dei clienti parla da sé. Innovare significa avere la fiducia necessaria per portare un grande Marchio verso nuovi territori. È questo il coraggio che vogliamo riconoscere con il Volante d’Oro per l’innovazione».