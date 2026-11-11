Lancia. L’ammiraglia Gamma Rigorosamente Made in Italy

LANCIA

L’ultima nata della Casa tra 10 giorni sarà nei concessionari. Tre le proposte: Ls, Lx e la «cattivissima» HF (anche integrale)

L’avevamo vista al MIMIT in bella mostra con il ministro Urso a tenerla a battesimo, ma adesso l’abbiamo provata su strada. L’auto in questione è la mitica Gamma che dal 1970 torna a prendersi il ruolo di ammiraglia del marchio Lancia: lustro del gruppo Stellantis. E la scelta di presentarla nella Capitale non fu affatto casuale perché la nuova proposta Lancia è proprio un vanto del Made in Italy; prodotta a Melfi, continua all’insegna del nuovo «manifesto» della casa: produrre in Italia auto italiane. E non è un caso nemmeno che Stellantis produca ben venti modelli della sua galassia proprio nel Belpaese, come ha nuto a precisare Gaetano Thorel responsabile Fiat & Lancia Europe di Stellantis e Senior Vice President. «Gamma è il fiore all’occhiello, l’ammiraglia del marchio che, dopo 50 anni dal lancio, torna - ha detto Thorel - è chiaro che è una macchina di 4,67 metri e il mercato europeo dell’auto è centrato intorno ai quattro metri e mezzo, quindi per noi Lancia Gamma ha chiaramente un ruolo importante non solo in Italia, ma anche fuori».

Un prodotto che porta bello grosso sopra il timbro del Made in Italy a conferma che Stellantis sul nostro territorio investe eccome. «La nostra produzione in Italia - continua Thorel - è molto varia: si va dalla Pandina, ovviamente a Pomigliano, alla 500 a Mirafiori, alla Compass a Melfi insieme alla Gamma, fino a DS N°7. Si tratta di prodotti che vanno dai 3,6 ai 5 metri, dall’utilitaria alle macchine di lusso, passando per tutto l’arco automobilistico. Abbiamo voglia di offrire agli italiani e alle aziende italiane la possibilità di comprare un’automobile made in Italy».

Quindi, sempre su questa linea, l’idea di organizzare il test-drive internazionale tra Napoli, Pompei e le meravigliose strade con scivolano giù sulla Costiera Amalfitana fino alla capitale partenopea. Le impressioni di guida erano la cosa che più interessava agli addetti lavori, perché c’era grande attesa attorno a questo modello che si riappropria del termine «ammiraglia» abbandonato propriamente negli anni 70.

Tre le motorizzazioni disponibili all’lancio in Italia che avverrà il 23 novembre con lo sbarco della nuova Gamma nei concessionari. Si parte da una versione ibrida da 145 cavalli con autonomia superiore a 1.000 km e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli, da 230 cavalli con autonomia superiore a 540 km, da 245 cv con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 cv con autonomia fino a 676 km. La ricarica dal 20 all’80% richiede 27 minuti su colonnina fast, con 100 km recuperati in 6 minuti, sosta pianificata e batteria pre-riscaldata dall’EV Routing.

Completano il quadro la guida a un solo pedale e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni.

Tre allestimenti dalla personalità definita: LS, LX e HF, quest’ultimo nelle versioni HF Line su ibrida e HF Integrale su elettrica.

Una volta all’interno, a prescindere dal tipo di allestimento, la cura dei dettagli è percepibile immediatamente, così come la scelta dei materiali. Tanto spazio, ogni cosa è al posto giusto e la scelta di mantenere quel «coffee table» che tanto era piaciuto sulla piccola Ypsilon piace: poco invasivo e molto comodo per telefonini e piccoli oggetti del guidatore.

Ma il meglio di se la nuova Gamma lo da una volta in movimento. Insonorizzazione di livello assoluto, tutto a favore del comfort e di una qualità di guida di categoria superiore. L’auto entra bene in curva, grazie a un bilanciamento molto azzeccato dei pesi e anche nelle curve in appoggio non fa una piega. Sicura e convincente la frenata così come l’accelerazione: soprattutto per la versione HF davvero molto performante. Infine i prezzi: da 39.900 euro per la versione ibrida a trazione anteriore. Per la elettrica si parte da 45.900 euro per la 230CV e da 51.900 euro per la 24 CV, entrambe a trazione anteriore, mentre la HF da 350 CV a trazione integrale è proposta a 59.900 euro

E non è un caso se la Nuova Lancia Gamma ha conquistato il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027: il prestigioso concorso organizzato dall’UIGA, Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive. Un successo particolarmente significativo perché nasce direttamente dalle preferenze del pubblico, che ha scelto di premiare la nuova ammiraglia italiana tra le sette vetture finaliste dell’edizione 2027.