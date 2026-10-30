Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 30 ottobre 2026: tutti i segni

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 30 ottobre 2026

Ariete

Un dubbio in amore? Non tormentarti inutilmente, è solo l’effetto di Venere e della Luna che diventa negativa in Cancro, aspetto che nella salute disturba lo stomaco, i reni, il fegato - controllate l’alimentazione. Domenica sarà più tranquilla per la famiglia e più serena per l’amore. Ottima invece la situazione pratica, Mercurio sviluppa idee vincenti, Giove sostiene le vostre iniziative, sappiate fare buon uso di tutte le informazioni di cui disponete. La fortuna busserà.

Toro

L’atmosfera nell’ambiente professionale è nervosa, ma sono interessanti le prospettive per la vostra posizione e per la presentazione di un progetto da realizzare insieme agli altri. È vero che Mercurio agita le collaborazioni di vecchia data ma risulta stimolante per le nuove imprese e nuove società. Luna assicura una buona grinta interiore e aumenta anche la vostra voglia di comando. L’istinto di lotta vi aiuta anche nelle conquiste amorose e in famiglia.

Gemelli

Non trascurate i bisogni affettivi e spirituali. Anche i sentimenti e le passioni lontano passato, portano in superficie qualche rimpianto. In vista di nuovi scontri in famiglia, trascurate in un consigliamo di chiudere tutto entro domenica. Pagherete con comodo se avete conti da saldare, adesso è più importante cercare di guadagnare, accumulare un discreto capitale che vi consentirà di non avere problemi nella seconda metà di dicembre. Amore in crescendo esaltante.

Cancro

Non è un gioco. È vero che lo Scorpione rappresenta la vostra “casa” del divertimento e frivole amicizie, ma l’attuale congiunzione Sole-Mercurio è una cosa seria. Per ottenere successo nel lavoro e in affari, bisogna lavorare sodo. Ma è bello faticare quando sappiamo che ogni impegno sarà premiato, dopo ci sarà tempo anche per amore e incontri passionali, le vostre stelle da qui a Natale sono un trampolino di lancio verso il 2027. Il momento è buono per un cambio di casa.

Leone

Marte, energia e coraggio, vi rende competitivi nel lavoro, dopo qualche giorno di strana apatia nei confronti delle questioni pratiche. Forse perché più interessati ai divertimenti e ai festeggiamenti, uscite in pubblico. Ma solo perché avete Giove nel segno non dovete credervi intoccabili vi aspettano ancora tre Lune difficili, la prima si presenterà domenica. Non solo quattrini e successo, la vita va esplorata anche attraverso le emozioni, quali che siano. La gelosia è un’emozione.

Vergine

Che finale d’ottobre! Nonostante gli ostacoli di ogni tipo, siete riusciti a portare a termine il progetto stabilito, oggi potete regalarvi anche una pausa piacevole. Luna diventa romantica e sentimentale, nel segno del Cancro, da dove rende bellissime le amicizie di vecchia data e molto stimolanti gli incontri con persone nuove che porta nella vostra vita Plutone, totalmente pazzo di voi. Rende questo giorno sorprendente dal punto di vista amoroso, caldo e passionale.

Bilancia

Non è ancora detta l’ultima parola, per quanto riguarda la riuscita nel campo del lavoro-affari, fate solo passare questa Luna in Cancro, il rischio di complicazioni è alto. La gente non immagina gli intoppi che riesce a provocare una Luna in aspetto negativo e per di più in fase calante. È molto curiosa del vostro passato, attenti a chi raccontate i particolari del vostro privato, della vostra famiglia. Qualcuno vi attende alla prova. Non si capisce cosa vuole il vostro amore.

Scorpione

Non siete sempre di buon umore, avere Marte in postazione ostile per voi è un tormento, ma ogni tanto arriva qualche buona Luna e vi fa sentire in pace. Oggi e domani transita in Cancro, a vostro completo favore, sarete più convinti e combattivi nel lavoro. Buoni influssi per tutte le questioni, cose e persone che avete lontano. Un viaggio è ben visto da Marte che vi vuole anche gettare tra le braccia giuste. Disponibili in casa, con gli amici, dolci con il coniuge.

Sagittario

Quasi un giallo, il vostro amore in questo periodo: attraversato da una bella corrente passionale ma che si spegne per motivi banali. Forse è successo a causa della Luna “doppia” in Gemelli, segno che è sempre tormento ed estasi nella nostra vita, ma oggi non avete scuse. Luna diventa morbida in Cancro, Marte e Venere si affacciano al vostro cielo e insegnano a voi tutti a fare gli amanti. Tremano i soldi nelle vostre tasche, sanno che la permanenza sarà breve.

Capricorno

Guardati da mezzo cielo, tutti i pianeti si interessano di voi, della vostra vita, della vostra salute, del vostro successo, del vostro amore. L’esperienza insegna che quando ci sono influssi così potenti e anche contrastanti tra di loro, non c’è bisogno di provocare gli avvenimenti, accadono da soli conoscete qualcuno della Vergine, Toro, Scorpione o Pesci? Troverete un calmo riparo vicino a loro, se molto provocati dalla Luna. Bocca chiusa in affari, non è tempo di parlare.

Acquario

Marte vi stanca in maniera incredibile (domenica soprattutto quando in Leone ci sarà anche la fase dell’ultimo quarto), un cambiamento d’aria farà bene all’organismo. Luna sarà oggi e domani in Cancro, nel vostro settore del lavoro e della salute, quindi ogni intervento avrà esito positivo. Venere bellissima tiene in alto il vostro amore, mette in luce la vostra generosa partecipazione al destino altrui e questo vi fa onore. Un piccolo amore diventerà grande amore.

Pesci

Luna diventa fortunata e vi offre un’altra possibilità, anche in amore. Possedete una grande porzione d’amore da poter offrire agli altri, siete naturalmente anche molto impulsivi ma queste ottime stelle portano nella direzione giusta e verso persone giuste. Concentratevi sul lavoro, professione, studio, affari. Tutto il weekend avrete un’ottima situazione per le questioni pratiche e la vita domestica. Un incontro di grande interesse domenica, nascerà un’idea che ha del geniale (Nettuno).