Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 27 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Ariete

Sotto il profilo pratico le possibilità di successo non si contano, le questioni legali e patrimoniali hanno la forte protezione di Giove e Marte, che si aggiungono a Saturno e Mercurio. Sarebbe un errore imperdonabile non fare tutto il possibile per realizzare anche i progetti più ambiziosi, del resto la stessa Luna piena nel settore del patrimonio spinge verso le cime più alte. Certo, tutto costa fatica e stress, che i familiari e nemmeno il vostro caro amore possono capire.

Toro

Come avete dormito sotto la vostra Luna piena? Attenti, non solo di notte, anche di giorno lei risveglia il desiderio di qualcosa, di qualcuno, che da tempo vive nei vostri sogni. Può anche essere un amore del passato, è toccato dal nostalgico Nettuno. Venere rende vivo e stimolante questo giorno per affrontare i problemi. I conflitti con i collaboratori sono cosa nota, però possono presentarsi anche nuovi collaboratori e nuove offerte di lavoro. Un regalo di Venere.

Gemelli

Anche a cercarla con il lanternino in pieno giorno, oggi non c’è una sola macchia nel vostro cielo astrale. Il segno è diventato un’assemblea dei pianeti più importanti dello zodiaco, noi che siamo romantici mettiamo al primo posto Venere strepitosa nel campo dell’amore e della fortuna. Visto che anche questo giorno è illuminato dalla Luna in Toro, aspettatevi una emozione o una grande sorpresa per il vostro amore. Primo incontro, per sempre.

Cancro

Luna transita ancora in Toro, aspetto eccellente per le discussioni professionali e incontri di affari. Attenti solo a non concludere in fretta, spinti dall’eccesso di entusiasmo. Se avete bisogno di una guida, di consigli, scegliete come mentore una donna, per l’uomo del segno, le donne Cancro avranno più successo con gli uomini, notoriamente guidati da Marte. Combinazione perfetta per una fuga d’amore. Venere infatti è critica per la famiglia, i coniugi.

Leone

Certo che è pesante Luna in Toro, ma per fortuna fa passare velocemente le ore ed è comunque presente in un segno che è il vostro settore del successo. Si vedrà chi vincerà alla fine. Voi riuscirete a stare tranquilli davanti alle pressioni, alle nuove opportunità di lavoro che arrivano da altri ambienti. Questa fase lunare produce debolezza fisica, risveglia i reumatismi. Per i nervi invece rilassatevi in ambienti con poca luce. Anche l’amore è più romantico nella penombra.

Vergine

Una donna lontana pensa all’uomo Vergine. Così dice la Luna piena che manda una corrente erotica a tutti, scegliete l’attimo! Ottima protezione per l’attività professionale, contatti con l’estero, beni immobili. Gli altri si aspettano tanto da voi, in questo periodo però dovete pensare a voi stessi, e seguire in prima persona tutti gli affari, anche nel campo domestico familiare. Giorno positivo per gli incontri con gli specialisti nel ramo che vi interessa, medici.

Bilancia

Come una locanda delle sette felicità, questa passionale Luna piena, in ottimo aspetto con Venere nel vostro cielo, un amore che prende totalmente e che toglie anche il sonno. Insicurezze che fanno parte del vostro carattere. Spalle dritte, testa in alto, e via a dire tutto quello che c’è da dire, a chi voi sapete! La concorrenza professionale, le gare di affari, si fanno serie. Ma questo deve essere uno stimolo per voi che avete davanti un giorno di fortuna. Giove esaudisce.

Scorpione

Non si fermano gli influssi positivi per il lavoro, nonostante questa aggressiva Luna che incide più sul rapporto coniugale e rende difficile il dialogo tutto il giorno, ma non esclude una bella nota di passionalità accompagnata da frequenti scenate di gelosia, da entrambe le parti. L’amore del resto per voi è così, non conoscete silenzio e non vi accontentate di languidi sguardi. Qualcosa o qualcuno da dimenticare, non siate impazienti con i soldi. Controlli e cure mediche.

Sagittario

Un’occhiata alla salute, le stelle vi sottopongono a un ritmo di vita frenetico, curate la gola e le vie respiratorie. Infatti due sono gli effetti della Luna piena in Toro: qualche segnale di debolezza fisica e una improvvisa apertura nel campo pratico, magari solo come una nuova idea per il lavoro futuro. Buone notizie per i soldi, Venere e Marte, astri dell’amore, amano a vivere le cose della vita con più passione. Avete un cielo caldo, ma a vedervi non sembra.

Capricorno

Amore. Secondo giorno con Luna piena in Toro, così caldo e passionale che sembra estate, vivete i rapporti di vecchia data, ma può anche dare alla testa. Vivete pure le nuove storie, ma è meglio non investire ancora troppo. Non male il settore della fortuna, favorite le iniziative che interessano la casa, cambiamenti e rinnovamenti. Ottimi affari, assicurano Giove e Mercurio. Partite con le iniziative che credete, non ci sono ostacoli, solo qualche strappo muscolare.

Acquario

Luna impegna molto nella vita familiare, mette sotto pressione soprattutto le donne del segno e non rende facili i rapporti con le donne vicine, nervose. Non è un problema difficile da superare, basta osservare la regola del silenzio e non reagire impulsivamente, come vorrebbe indurvi Marte opposto, che provoca sempre fracasso nelle collaborazioni. Tuttavia, se volete liberarvi di qualche incertezza, chiudete con una finta scenata, questioni mediche in evidenza.

Pesci

Come molti di noi anche voi avete una sensazione di solitudine, guardando quello che succede intorno, ma vi dovete liberare dalla sensazione di combattere contro i mulini a vento, la realtà è diversa. Giove dice che vincerete una battaglia professionale. Appuntamento questa sera sotto la Luna piena, passionale anche per i coniugi Venere in Bilancia esalta lo charme della donna Pesci, la sua eleganza, i vestiti. Ma lei sarebbe bellissima anche senza vestiti.