Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 29 ottobre 2026: tutti i segni

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 29 ottobre 2026

Ariete

Il ritrovato slancio creativo vi consente di realizzare molto. Luna incide anche oggi positivamente sul vostro lavoro, nell’intraprendere qualsiasi attività dimostrate ponderazione e prudenza, ed è improbabile che trascuriate qualcosa di cui qualcun altro debba poi occuparsi. La combinazione con Nettuno vi rende altruisti e pronti ad occuparvi degli altri, personalmente o tramite istituzioni benefiche. Bella anche la fantasia che si risveglia in amore, esprimetela.

Toro

Può darsi che ci sia qualche momento di nostalgia, ricordando o vedendo certi oggetti che tenete in casa e che vi ricordano un periodo della vostra vita oppure una determinata persona. Queste sensazioni sono dovute principalmente alla Luna in Gemelli che risente della influenza di Plutone, pianeta delle cose passate. Nello stesso tempo, però, questo aspetto ha una forza straordinaria per affrontare questioni e problemi che sono ancora sul tappeto e voi potete chiarire.

Gemelli

Modifica in casa, contratti, questioni legali. Queste e altre questioni pratiche assorbono molto tempo, l’amore così passa in secondo piano ma non per colpa vostra, assente è l’altra persona. Luna è congiunta a Urano, aspetto che fa sentire impulsivi e atti ad agire avventatamente, gli stati d’animo cambiano rapidamente sorprendendo voi stessi e gli altri. Il curioso è che siete in compagnia di qualcuno a cui succede la stessa cosa, di solito una donna.

Cancro

Correnti nuove anche nelle amicizie. Prima di stringere nuovi rapporti studiate il carattere, le qualità di una persona, non dovete guardare solo alle condizioni materiali, come sarete portati a fare. Sono favoriti i contatti con il grosso pubblico, ma non è ancora la Luna giusta per tentare nuove avventure professionali, aspettate domani, anche perché voi stessi non avete stimoli ambiziosi e desiderio di farvi avanti. I rapporti con le donne possono essere difficili, manca l’intesa.

Leone

Bellissimo contatto della Luna con il vostro Marte, transito che vi trova efficienti nel lavoro, sia da soli sia in équipe, darete prova di indipendenza, pieni di coraggio e di fiducia in voi stessi. E tutti questi sono ingredienti del successo. Non è estranea a questo influsso la vita sentimentale, soprattutto perché adesso avete ritrovato Venere, l’uomo cerca la compagnia di una donna dal carattere forte, non perché abbia bisogno di protezione ma perché è una caratteristica che apprezza.

Vergine.

Luna è anche oggi in Gemelli, porta in evidenza gli affari e la vita professionale in modo da mettere alla prova, le vostre capacità. Attenti se dovete tenere nascosta qualche parte della vita quotidiana, questo transito ha l’effetto di mettere la vostra vita personale e intima in mostra, diventa molto difficile celare qualcosa di voi. Il giorno è buono per coloro che lavorano nelle relazioni pubbliche e nel settore delle vendite. Risulta invece delicato per le vie respiratorie.

Bilancia

Una giornata particolare, nel senso che avviene un aspetto magnifico per l’amore:

Venere nel vostro segno e Luna in Gemelli, può nascere un amore che è la fine del mondo. Voi single, per caso o per effetto di un divorzio, attivatevi immediatamente perché si tratta di un lampo fugace, domani per esempio la Luna non sarà così. Ottime notizie anche per il vostro patrimonio, prosegue infatti l’azione di Mercurio, che stringe forte anche i legami con la famiglia.

Scorpione

Siete dotati di un fisico importante (molti bellissimi attori del cinema appartengono al vostro segno), ma siete anche soggetti a una certa fragilità e debolezza, sensibili a tutto, frequenti esaurimenti nervosi. Adesso avete pure Marte negativo che esagera in tutto, ma per fortuna nei prossimi tre giorni ci sarà una bellissima Luna nel campo della fortuna, amore, famiglia, figli. Giove il Leone è in rapporto stretto con il vostro cuore, quindi apritelo questo cuore e dichiaratevi!

Sagittario

Bravi nello stile libero, cioè, quando potete decidere come vi piace, ma oggi dovete stare più attenti alle regole degli altri. Luna si intromette nelle collaborazioni e in parte anche nel matrimonio, il giorno vi trova alquanto agitati. Se volete ottenere il successo che state preparando da tempo, oppure se volete agguantare quella nuova possibilità che Giove prepara per voi, rilassatevi. Questo però non esclude un’ottima performance passionale, Marte è sublime.

Capricorno

Molto bene. Non può mancare qualche scontro per questioni materiali, ma gli affari andranno esattamente come volete voi. Una pioggia di possibilità, offerte, occasioni. Tutto questo è annunciato dalla Luna nel ricco Gemelli congiunta a Urano, pianeta con inclinazioni capitaliste. È necessario però ricordare che siamo tutti sulla stessa barca in navigazione sul mare, sempre in tempesta. Nella vita amorosa tirate fuori quello che più vi preme, interessa, eccita.

Acquario

Circostanze non facili, ma diciamo che si tratta di pane per i vostri denti. Forse c’è un solo nemico da combattere, il senso di solitudine. Ma questa Luna nel campo dell’amore in aspetto con la magnifica Venere in Bilancia vi permette di vivere il vostro amore come solo voi sapete. Presto dovrete affrontare problemi di comprensione con persone con cui siete costretti a collaborare, probabilmente lunedì. Un incontro provoca sensazioni fortissime, somiglia a un amore.

Pesci

Giove, il pianeta della fortuna è il vostro astro guida insieme a Nettuno, non vi dimentica, ma oggi la sua azione potrebbe essere rallentata dalla Luna, che chiama verso la famiglia. Affrontate l’intoppo e non fatevi un problema, in serata la situazione sarà già molto più calma grazie all’azione di Mercurio che porterà da lontano una notizia molto positiva. Sappiate comunque che siete vincenti nei confronti con gli altri, fate un programma dettagliato per il weekend.