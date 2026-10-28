Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 28 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 28 ottobre 2026

Ariete

Avete una buona occasione per fare progetti, comunicare con gli altri, prendere decisioni anche in famiglia e in amore. Presto cominceremo a sollecitare più azione proprio in amore, ultimamente lo state trattando come fosse un ospite di passaggio nella vostra vita e, invece, è un meraviglioso inquilino che chiede un letto per sempre. Coniugi: bisogna scrivere un romanzo, iniziate sotto questa Luna d’argento in Gemelli, peraltro generosa anche per i soldi. Molto lavoro.

Toro

Siete ancora sotto l’effetto della Luna piena, deboli fisicamente, travolti da una forte onda emotiva, forse per questo molto più teneri in amore. Siete il segno del buon senso, certamente avete sempre a portata di mano un ombrello nel caso dovesse arrivare un temporale nel mondo del lavoro. Adesso avete la vostra Venere nel settore del lavoro e della salute, impegnatevi nelle nuove relazioni e associazioni. La stella dell’amore manda segnali di fortuna alla vostra famiglia.

Gemelli

Luna due giorni nel segno è preziosa per tutto, lavoro e amore, famiglia, affari e figli. Transita indisturbata in Gemelli, che è anche il segno dell’Italia, per questo la controlliamo con molta attenzione. Per esempio, i due trigoni (aspetto astrale formidabile) che nascono con Urano e Plutone, portano bene all’economia nazionale. Non incidono però sulla solidarietà tra le persone, ma voi in casa vostra avete capito benissimo qual è il vero valore della vita: la famiglia.

Cancro

Quante cose siete capaci di inventare e di realizzare quando sentite il positivo richiamo della vostra Luna. Dopo avervi fatto sognare in Toro, oggi e domani transita nel settore della vita pratica in Gemelli. È positiva per le operazioni bancarie, transazioni compravendite immobiliari, passaggi di proprietà possono contare anche sulla protezione legale di Giove. Mettete le vostre capacità anche al servizio degli altri, siete molto generosi quando volete. Sintomi influenzali.

Leone

È merito del vostro cuore se vengono superati i problemi domestici, ma avete anche il diritto di pretendere più attenzioni. Siete voi il dono più bello chi vi ama, Venere e Marte in punti passionali del vostro oroscopo vi rendono così desiderabili. Tutti dovreste approfittare della bontà di Giove, se desiderate sistemarvi entro Natale, Luna-Gemelli prepara nuove esperienze professionali ed esistenziali. Lavoro: quello che credete è vero? Rispondete. Vie respiratoria.

Vergine

Qualche burrasca può essere provocata dalla Luna, ma senza conseguenze. Comunicazioni importanti, documentazione, contatti con esperti nel ramo che interessa, ma tenete presente che Luna in Gemelli è un classico per le malattie da raffreddamento, bronchi, gola, articolazioni. Rilassatevi un attimo, aspettate Luna in Cancro che renderà movimentato il settore degli incontri e voi tornerete a guardare il mondo con le lenti rosa. Casa molto nervosa.

Bilancia

Il vostro amore è in mostra permanente, tutti lo possono vedere, molti conquistare. Così grande è il vostro bisogno d’amore, affetto, passione ma anche di una sincera amicizia. Non datevi però via per poco! Oggi la Luna in Gemelli è troppo bella, giovane, passionale per farla passare senza un vero momento di amore anche nel matrimonio. Mercurio metterà in crisi qualche collaborazione ma comunque vadano le cose sarà sempre a vostro favore, proteggete la gola.

Scorpione

Un batticuore, tra il quinto e il sesto grado della scala Mercalli. Venere almeno spera in una forte emozione. Allontanate qualsiasi attacco d’ansia e preparatevi per una nuova marcia trionfale nella professione e in affari, Mercurio prosegue il lungo beneaugurante transito nel vostro segno, Saturno è solido nel settore del lavoro e scambi di esperienze. Questo è il momento della verità per voi che avete cinquant’anni o di più, una cifra che impone di non rimandare oltre.

Sagittario

Questa Luna passata in Gemelli apre un’altra fase di battaglie, impegnative quanto vi pare, ma che vi consentono di affermare il vostro valore, professionalità, creatività. Sono certi ottimi riscontri sotto il piano finanziario. Fate che sbaglino altri, seguite però con attenzione la concorrenza, Urano dice che qualcuno vi sta preparando una “festa”. L’aspetto agita gli organi della digestione, ma altro di negativo non c’è in questo cielo che precede un grande spettacolo.

Capricorno

Conservate il fuoco interiore, acceso dalla Luna piena, che anche oggi chiama verso l’amore e la famiglia, ma poi si concentra sulle questioni professionali ed economiche. Come i funghi dopo la pioggia, così crescono le occasioni di affari. Qualcosa di straordinario potrebbe capitare durante un viaggio oppure uno scambio di esperienze con persone che vengono da fuori. Non tornate però in posti dove avete subito delusioni in passato, così, per un po’ di superstizione.

Acquario

Una lunga strada verso casa… È molto forte la voglia di trovare un nuovo posto dove vivere e agire professionalmente, oppure di rendere più bello e accogliente l’ambiente di sempre. Nettuno avvolge tutto in una nebbia, ma aiuta anche a pensare, a trovare nuove soluzioni, risveglia le caratteristiche gentili del vostro carattere. Per quanto riguarda gli affari, questa Luna in Gemelli congiunta a Urano potrebbe fare un vero miracolo: si vince senza discutere.

Pesci

Forse arriva in modo troppo brusco questa Luna in Gemelli, potrebbe provocare una specie di vertigine, dovete controllare pressione e cibo, concedetevi relax. Mercurio è positivo e merita di essere ascoltato quando dice che dovete chiarire al più presto conti e divisioni, anche in famiglia, con i figli. Lavoro: passi l’insofferenza ma non la stravaganza con i soldi. Il bello del finale di ottobre? Qualcuno da festeggiare, qualcuno da incontrare e portare lontano con voi. Sulla nave.