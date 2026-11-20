Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 20 novembre 2026

Ariete

Il transito della Luna nel vostro segno fino a domenica, sarà toccato da cinque pianeti, questo ci fa capire l’importanza del periodo che state vivendo. Sotto il profilo pratico il risultato potrebbe essere grande, ma sono importanti le collaborazioni, per questo non dovete perdere la calma. Amore, sì, avete ragione di scoppiare, ma oggi Urano vi dà una sensazione piacevole di bisogno di movimento, desiderio di eccitamento. Domenica inizia il mese del Sagittario, porta nuove amicizie.

Toro

Nelle prime ore Luna è ancora in Pesci, avrete modo di organizzare il weekend lavorativo oppure scatterà il bisogno di fare un viaggio, che potete fare tranquillamente. Dopo la Luna passa in Ariete e concluderà, domenica, il mese stressante dello Scorpione. È già possibile sentire la ritrovata voglia di vita sociale, contatti con le persone lontane e “giuste” per i vostri affari, rinasce la voglia di “far carriera”. Un momento di positività, c’è ancora una situazione familiare da chiarire.

Gemelli

Dovete sfruttare bene questi ultimi due giorni dello Scorpione, domenica mattina il Sole passa in Sagittario, inizia così un aspetto di opposizione che potrà avere nelle prossime quattro settimane effetti non sempre calmi sulle collaborazioni e talvolta anche sul rapporto di coppia, matrimonio. Venere vi vuole sempre bene insieme alla Luna che passa in Ariete, l’amore vive due giorni di festa. Vi sposerete oppure festeggiate un giorno speciale? Un calmante naturale per i nervi.

Cancro

Gli ultimi due giorni con Sole in Scorpione, rischiano di essere tempestosi a causa della Luna che passa in Ariete e si congiunge a Saturno. Nella salute possibili problemi con la schiena, in ogni caso è richiesta cautela anche nell’ambiente familiare possono verificarsi problemi domestici. Riunione di famiglia. Necessario un confronto con i vari componenti, anche con i figli che vivono altrove perché la casa ritorna al centro della scena astrale. Bisogna fare nuovi progetti.

Leone

Abbiamo una bellissima notizia per voi, domenica. Sole in Ariete, preceduto dalla Luna che oggi stesso si congiunge a Saturno, transito che è per voi una grande forza morale, se dovete discutere per questioni di proprietà, divisioni, spartizioni. Giorno in ogni caso produttivo e ricco, nonostante una forte corrente nervosa in sottofondo, alimentata naturalmente da Mercurio. Il livello di energia fisica è alto e voi vi sentite portati all’attività fisica. Sempre più intenso l’amore.

Vergine

Partenze e arrivi. Questa sarà la costante nel nuovo mese zodiacale, Sagittario, che inizia domenica con l’ingresso del Sole in quel segno di fuoco, dove si concentrano gli influssi più importanti per la vostra vita familiare, in particolare per il rapporto tra genitori e figli, notevole anche l’influenza sulla salute. Anche oggi siete agitati, chissà quante idee fa nascere Mercurio, ma non dovete essere ansiosi se non avete ancora raggiunto quella cifra in affari. Amore: un bacio sulle dita.

Bilancia

Quest’anno avete dato tanto alla famiglia, eppure oggi vi sembra di non aver fatto abbastanza, questo conferma il vostro grande altruismo. Arriva un’importante novità nella vita di un parente stretto, forse un fratello, un figlio o una figlia. La stanchezza odierna è dovuta alla Luna che passa in Ariete, opposizione che nasce nel settore delle collaborazioni professionali e commerciali, ma non lascia in pace nemmeno l’amore. Studiate anche gli aspetti di voi stessi.

Scorpione

Festeggiate con gli amici gli ultimi due giorni della vostra stagione, domenica alle ore 7:34, il Sole esce dal segno e inizia il transito in Sagittario, che nel vostro oroscopo rappresenta la seconda casa zodiacale - denaro, lavoro, patrimonio personale mobile o immobile. Insomma niente male come prospettiva, soprattutto perché renderà ancora più forte Saturno e Nettuno in Ariete, mentre nel segno resta Mercurio. Non è mai troppo tardi: una trasmissione TV che insegnava a scrivere e leggere.

Sagittario

Sono giorni di vigilia, di trepida attesa. Domenica alle ore 7:34, il Sole entra nel segno e inaugura alla grande la nuova stagione del compleanno che promette di essere ricca, stimolante, variabile, imprevedibile, internazionale. La prima scintilla si accende già questa mattina con Luna in Ariete, positiva per le questioni domestiche e professionali, ma noi consigliamo di dedicare il tempo soprattutto al rapporto d’amore, oppure, se non l’avete ancora, di andare alla ricerca.

Capricorno

Se avete in programma un viaggio, partite nelle prime ore del giorno quando la Luna è ancora in Pesci, molto indicata anche per i rapporti con il lontano e per i contatti di lavoro e affari. Dopo passa in Ariete e potrebbe diventare pesante, specie per la salute, di sicuro richiama l’attenzione sulla famiglia. Ma visto che siamo ancora sotto lo Scorpione, gli eventi che si prevedono nel campo domestico, specie nei rapporti con figli e nipoti, saranno di natura lieta.

Acquario

Se, per amore o per l’attività, avete bisogno di aiuti e protezioni dall’esterno, anche dall’estero, sotto il nuovo quadro astrale che inizia domenica, Sole in Sagittario, potete nuovamente contare su numerosi favori. Col tempo anche le piccole ma noiose pratiche burocratiche saranno sistemate, Mercurio infatti prosegue il suo transito di disturbo, per non dire di Giove, Marte invece sarà positivo dalla prossima settimana. Quante novità in amore, famiglia!

Pesci

Ogni volta che si presenta un cambio del Sole, nello zodiaco si verifica qualche terremoto in certi campi della umana attività, molto spesso anche nella natura e nel mondo animale. Domenica, inizia il transito solare in Sagittario, renderà impegnativo il vostro lavoro e qualche volta anche i rapporti affettivi, ma sono imprevisti che capitano ogni anno in questa stagione. Vivete alla grande i prossimi due giorni, cercate di andare al massimo come un tempo Vasco Rossi, specie in amore.